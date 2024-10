Sol Pérez y Guido Mazzoni contaron cómo fue cuando se enteraron que serán padres: “Él no entendía nada”

Este jueves, la feliz pareja recordó con especial cariño sus reacciones cuando después de buscar quedar embarazados, finalmente pudieron lograrlo.

Tras anunciar su embarazo, Sol Pérez y Guido Mazzoni contaron a detalle cómo fue el momento en el que se enteraron de que serán padres. Este jueves, la feliz pareja recordó con especial cariño sus reacciones cuando después de buscar quedar embarazados, finalmente pudieron lograrlo.

Para ello, la panelista abordó el tema de la mano del entrenador en El Noticiero de la gente (Telefe). Allí compartió su experiencia a Josefina Ansa: “Cuando vi las dos rayitas me puse a llorar. Estábamos buscando. Yo venía de hacerme un test el mes pasado. Entonces entré al baño con uno nuevo. No dije nada porque pensé: ‘Capaz da negativo’”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego, la blonda explicó que su marido estaba en shock: “Él no entendía nada desde el otro lado”. Por su parte, el aludido sostuvo: “Yo no tenía idea. Me asomé al baño y vi que había algo raro. Recién llegaba de trabajar, ella sale y me dice: ‘Estoy embarazada’. No lo podía creer”.

Sobre esa línea, el siguiente paso fue contarle a su padres. Allí, el empresario recordó cómo se desbordó: “Estábamos volviendo en el auto, le dije que ponga un tema para que escuche el bebé y eligió Floricienta. Yo dije: ‘Malísimo’. Entonces le pedí que reproduzca uno de Tarzán. Empezó a sonar el tema y exploté en llanto”.

Por último, la dupla abordó cómo fue lidiar con las sospechas de embarazo durante la celebración de los premios Martín Fierro. La blonda contó que compró su vestido antes su embarazo. Tres meses después, notó que su pancita sobresalía. “Se ve que el bebé quería decir ‘Hola, acá estoy. No me dejen afuera’. Me quería morir porque yo no quería contar nada”, dijo ella.