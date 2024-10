La actriz contó que entabló un vínculo con alguien que se dedica al espectáculo.

Fátima Florez confesó que volvió a apostar al amor tras su separación de Javier Milei y aseguró que está contenta.

La artista, que actualmente está trabajando en Las Vegas, dialogó con Marcelo Polino en Polino Auténtico y contó que tiene un vínculo con alguien del rubro espectáculos.

"¿Hay tiempo para la diversión, para un festejante?", le preguntó el periodista. "Hay algunos candidatos dando vueltas, pero todavía no he tenido tiempo. No sé si estoy preparada porque soy medio a la antigua. Para mí las cosas tienen su tiempo. Puede estar cerca la noticia, pero esta vez no voy a contar nada", respondió Fátima, dando a entender que está saliendo con alguien.

Cuando Polino le preguntó el rubro del hombre en cuestión, la humorista se sinceró: "Rubro espectáculos. Es de atrás del escenario, de arriba del escenario basta. Dos que se maquillan me parece que no, es un montón".

"No te vayas a casar en Las Vegas, que tenemos que hacer la temporada de verano", le dijo Marcelo en broma. "Y qué se yo, viste cómo es el amor que a veces viene una mariposita y te cambia la vida en un día. No sé si estoy enamorada pero estoy como distinta. Las Vegas me trajo nuevos aires que no sé qué puede pasar. No sé si rotular como enamorada pero por lo menos estoy contenta", concluyó Fátima Florez sin revelar la identidad de la persona que la conquistó.