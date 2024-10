Wanda Nara habló sobre su separación de Mauro Icardi, su relación con L-Gante y lanzó “palitos” a la China Suárez: “Gente garca”

La conductora de Bake Off Famosos visitó a Susana Giménez, donde se sinceró sobre su ruptura con el futbolista, habló sobre el cantante y lanzó contundentes críticas hacia la actriz.

Wanda Nara estuvo como invitada principal de Susana Giménez, en una noche que tuvo el cierre musical de Abel Pintos y Luciano Pereyra. Luego de un furcio con una perrita que llevó al living, que terminó haciéndole pis al sillón de la conductora, la presentadora de Bake Off Famosos terminó ahondando en una de las principales dudas sobre su estado sentimental con Mauro Icardi. Allí no fue rotunda al hablar de la separación, se refirió a las versiones de romance con L-Gante y hasta tuvo punzantes palabras sobre la China Suárez.

Las primeras preguntas fueron sobre cómo estaba su relación hoy con Icardi. “¿Por qué no fuiste a Turquía?”, indagó la diva. “La verdad que no sé por qué. Estuve muchos años viviendo afuera, casi 17 años, y se me mezcló el tema de salud y los chicos que ya no son bebés. Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio”, reveló.

“Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero Valentino también tiene 16 años y quería darle estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”, se sinceró, en medio de las dudas sobre cómo está su matrimonio.

“Por la enfermedad o un montón de cosas ya no me sentía con fuerzas. Fueron muchos cumpleaños solos. sumado a que tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo. También tengo mis maquillajes, pasar tiempo con mi hermana”, detalló, sobre este momento de su vida en donde elige invertir en sí misma.

Wanda Nara y su decepción por la foto de L-Gante con la China Suárez: “No me acostumbro a la gente garca”.

Una de las preguntas más filosas que lanzó Susana fue cuando indagó en la colaboración que realizaron L-Gante con la China Suárez, que se materializó en la canción “Llora como un arrepentido”, amistad que terminó afectando el vínculo que mantiene Wanda con el cantante.

“Yo me hice muy amiga de él. Después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y él fue. Yo sentí que fue a propósito”, comentó. “Ustedes tienen siempre problemas con la China”, lanzó la diva, suspicaz. “Se te mete en tu pareja. Será de casualidad...”, insistió. “Es mucha casualidad de parte de los dos. Me pareció muy raro”, arrojó Wanda.

“Obvio que me enojé. Me pareció mal. Él sabía todo lo que había pasado, toda la historia. No se conocían, no tenían relación y de repente… Me pareció que fue más generado para la prensa y yo con mis amigos soy de fierro. Conservo amigos desde el jardín. Soy muy leal. Cuando alguien me hace algo así y me lastima... No me acostumbro a la gente ‘garca’”, lanzó.

Incluso la empresaria se abrió al contar que hoy no está en buenas relaciones con L-Gante. “Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo”, se lamentó en alusión a la participación que él tuvo en Bake Off, en donde se lo vio a los besos con Andrea del Boca e incluso lanzarse chicanas con Wanda. “Es amoroso. Yo la verdad que con él tengo muy buena onda”, agregó.

“Yo soy de abrirme, de confiar, tengo buena relación con todo el mundo y cuando alguien me traiciona, me duele”, aseveró. Allí Susana le recordó la entrevista que le dio junto a Mauro Icardi justo después del escándalo con la China en 2021. “Yo creo que hay cosas más importantes cuando hay una familia. Yo soy muy familiera, pero eso no significa que sea tarada, pero defiendo mucho la familia, los chicos”, rememoró.