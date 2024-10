Antonela Roccuzzo debutó como chica de tapa para una revista en Miami

La esposa de Lionel Messi posó para Haute Living con un set de joyería Tiffany de diamantes y vestidos de Louis Vuitton.

Apenas algunos días después de salir en Harper’s Bazaar Brasil con una elegante apuesta de moda, Antonela Roccuzzo volvió a alcanzar un hito consagratorio en su carrera fashionista, y uno de los más importantes. Por primera vez, es chica de tapa de una revista de los Estados Unidos más específicamente de la publicación de lujo y estilo de vida Haute Living.

Así lo anunció Madame Messi en su perfil de Instagram, donde comparte todas sus novedades y buenas noticias con sus fanáticos. En el posteo, dejó ver la impactante foto de tapa y todos los detalles del look. Al igual que en Harper’s Bazaar, las joyas de oro y pavé de diamantes de Tiffany, marca de la que es embajadora, fueron protagonistas.

El estilismo de portada se complementó con un vestido negro firmado por Louis Vuitton, una de sus firmas predilectas para eventos y galas, de escote strapless con aberturas. El pelo suelto peinado con ondas voluminosas y un maquillaje clásico en tonos neutros fueron los aliados.

En la charla que compartió para la revista, Roccuzzo reflexionó sobre su estilo personal. “Ha evolucionado a lo largo de los años y estar rodeada de profesionales de la moda me ayudó a comprender qué me queda bien, en qué prendas vale la pena invertir y cómo construir un guardarropa sólido. Si tuviera que describir mi estilo sería relajado, casual y con telas cómodas. Me gusta que mis outfits reflejen realmente quién soy”.