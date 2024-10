"El aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política"

Lo dijo el presidente Javier Milei durante un discurso que dio en el Consejo Empresarial de América Latina y antes de la sesión en el Congreso.

El presidente Javier Milei planteó, previo al debate en Diputados por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario: “Vinimos a terminar con los curros, ¿cuál es el problema de que los auditen?”. El Presidente ratificó su defensa del déficit cero y les envió un duro mensaje a los diputados: “Aprobar la Ley sería ceder ante la vieja política”, en la apertura de la XXXV Asamblea Plenaria de la Consejo Empresarial de América Latina.

Milei dijo que la aprobación de la Ley llevaría el Producto Bruto Interno (PBI) de US$600 mil millones a uno de US$400 mil millones, y criticó: “Estaríamos perdiendo un tercio del PBI”. El Presidente expuso ante empresarios de la región iberoamericana, junto a representantes del sector público.

El mandatario cuestionó: “Aprobar gastos sin contemplar recursos viola la Ley de Administración Financiera. Además hubo violación el estatuto del Senado. Aprobar esa Ley sería ceder a la vieja política, volver a las andadas y a niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”.

El Presidente redobló los cuestionamientos contra el Financiamiento Universitario: “¿De qué estamos hablando? Eso es si el reclamo fuera genuino, si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender a tres, cuatro delincuentes que usan una causa noble para ganar dinero a costa de robárselo a alumnos, profesores, edificios y demás. Me parece que no hay mucho mas que discutir”.

Milei consideró: “Me parece que no hay mucho para discutir. Independientemente de lo que diga la opinión pública, vinimos a terminar con los curros. Si estuvieran limpios, ¿qué problema habría de que los auditen? Hace diez años que no lo hacen. Lo único que pedimos es auditarlos. Y eso no es poner en riesgo la educación pública; al contrario, es valorizarla. No quieren mostrar los números y por algo debe ser”.