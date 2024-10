En medio del furor por "Fanático", Lali habló de las supuestas referencias a Milei

La fiebre por “Fanático” de Lali Espósito sigue creciendo. La cantante publicó días atrás el primer adelanto de su nuevo disco y creó un verdadero fenómeno por su cambio de estilo musical y las supuestas referencias a Javier Milei.

En diálogo exclusivo con Mediodía Noticias (TN), la cantante habló sobre cómo está viviendo este estreno y aseguró que está siendo “Intenso”, ya que se ha convertido en su video más visto y ha escalado hasta lo más escuchado de Spotify.

Sobre las diferentes teorías que circularon en hilos de Twitter sobre los easter eggs del videoclip de “Fanático”, la cantante de “Boomerang” admitió: “Vi cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. No soy tan brillante”.

En cuanto al significado de la canción, Espósito aclaró que no hay un mensaje específico para Milei: “No hablo del presidente netamente, es una canción que habla de todo aquel que desperdiga odio y violencia”, explicó.

“Y mi lectura de eso es que en el fondo te importo un montón, en el fondo me querés. Hay algo de tu odio que me hace sentir que sos mi fanático, que re seguís lo que hago, lo que pienso, todo, y hacer ese chiste es lo que quería lograr con esta canción”, agregó sobre el concepto, que se refuerza con un poderoso videoclip en el que la actriz y cantante recorre los momentos clave de su carrera.

Por el momento, no se conoce la fecha de estreno ni el título del nuevo disco de Lali pero adelantó que se tratará de “un disco que tiene más tendencia al rock”.

Los supuestos guiños a Javier Milei en el video de Lali Espósito

La cantante se las ingenió para incluir elementos, frases e imágenes que harían referencia a los ataques que recibió de parte del presidente Javier Milei en los últimos meses.

Así, el videoclip que Lali codirige con su primo, Lautaro Espósito está repleto de guiños como el hecho de que el rodaje tuvo lugar en un depósito, tal como el presidente la nombró tiempo atrás de manera peyorativa: “Lali Depósito”.

A través de una inteligente elección de casting, incluyó a un personaje de mediana edad, con prominentes patillas, campera de cuero negro y camisa azul que evoca a Milei. Además, esta persona se expresa gritando y haciendo ademanes.

Si bien Lali no nombra al Presidente, la letra parece hacer referencia a los dichos del libertario: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”. Así, hablaría del momento en que Milei aseguró no conocerla porque escucha Rolling Stones. Por eso, entre las bailarinas que acompañan a Lali, hay una joven que lleva una remera de la banda británica intervenida con una bandera argentina.

Entre los personajes que desfilan por el casting ficticio del videoclip, también hay otro joven con un gran parecido físico a Iñaki Gutiérrez y otro que recuerda a Santiago Caputo, dos figuras muy cercanas al Presidente.