Gimnasio, estética y Matilda: así es la vida de Luciana Salazar

La esbelta mujer reveló cómo transcurren sus días. Hace actividad física de lunes a viernes y tiene todos sus movimientos planificados.

Luciana Salazar volvió a ponerse en el centro de la escena de Instagram. Esta vez, por charlar con sus seguidores sobre su exigente rutina de gimnasio, justamente mientras se dirigía a entrenar.



En este contexto, Luciana reveló cuántas veces por semana y cuántas horas por día entrena. Además, aclaró que lo hace tanto en el gym de su edificio como en otro que queda cerca y que ambos están equipadísimos para poder cumplir con su plan de ejercicios.

“Estoy yendo a entrenar a las 12 del mediodía porque dicen que es la mejor hora. Lo suelo hacer entre las 11 y las 12 del mediodía. Hago dos horas y pico por día. Hoy me toca en el club, ahí hago dos veces por semana y otras tres en mi torre, que tiene un gimnasio muy lindo”, reveló Luciana.

Luciana Salazar aclaró que lo “ideal” es entrenar 5 veces por semana.

“Trato de hacer 5 veces a la semana, pero no siempre puedo. Cuando puedo, genial, porque es lo ideal. Si no, mínimo 4. En una época llegué a entrenar 6 o 7 veces por semana... Una loca. Después me voy al centro de estética y luego a buscar a Matilda”, cerró.