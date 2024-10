Karina Milei: “Ahora nos queda terminar con el modelo de la casta y devolverle la libertad a los argentinos”

La presidente de La Libertad Avanza encabezó un acto en La Plata.

La presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó un acto en la ciudad de La Plata en donde pidió a la militancia “no relajarse, porque ahora queda por delante terminar para siempre con el modelo de la casta”.

Karina Milei agregó: “A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo”.

Karina Milei estuvo acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem y el Presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en un acto en el Club COPARA de Villa Elvira, La Plata.

Ante una multitud presente, la presidente del partido afirmó: “Quieren que este gobierno fracase. Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

“Por eso, no nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con la Libertad Avanza fuerte para llenar el Congreso de Diputados y Senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”.

En tanto Martín Menem afirmó que “en 2025 la Libertad Avanza hará lo imposible para tener 90 legisladores en el Congreso: “Vamos a sostener el rumbo del Gobierno como lo hacemos desde hace diez meses, y quienes nos insultan no pueden decir nada porque manejaron el país durante 25 años, prohibido olvidar”, aseguró Menem.

En cuanto a las elecciones del año próximo, Menem agregó: “No vamos a hacer alianzas electorales, vamos a hacer alianzas ideológicas. Por eso necesitamos dirigentes firmes y leales que defiendan las ideas de la libertad”.

Por último Menem recordó: “En el 2021 cuando empezamos a soñar con un partido nacional éramos 5 o 6 personas y en noviembre de 2023 ya éramos 15 millones. Quiero que tengan la certeza que no van a conseguir amedrentarnos para que sigamos impulsando las ideas de la libertad”.

En tanto, Sebastían Pareja, fue el encargado de presentar a los dos dirigentes nacionales: “Estamos acompañando al Presidente desde el primer día. Sepan ustedes comprender que la batalla cultural que se viene será muy importante, no le demos lugar a las operaciones de ningún tipo, confíen primero en sus dirigentes”.

Y concluyó. “Sepan que la provincia de Buenos Aires es el corazón latiendo de este proyecto nacional libertario. Hoy desde la provincia contamos con las herramientas necesarias para que el presidente haga lo que tenga que hacer”.

El acto de la Libertad Avanza en La Plata es parte de la consolidación del partido a nivel nacional para competir en todos los distritos de la Argentina.