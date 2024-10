"Ya tiene novia": la explosiva versión que lanzó Ángel de Brito sobre Roberto García Moritán

El conductor de LAM comentó sobre la situación sentimental que estaría viviendo el empresario, tras su separación de Pampita, haciendo alusión al “six pack” de cervezas y a los rumores sobre la identidad de la mujer involucrada.

Una imagen, que en principio pasó inadvertida, desató con el correr de los días un torbellino de especulaciones. Roberto García Moritán, captado caminando por Barrio Norte con un modesto “six pack” de cervezas y una gaseosa de pomelo, no hacía más que alimentar los rumores sobre su nueva vida tras su separación de Pampita. Aunque en un primer momento se creyó que aquella instantánea refería a una noche en solitario para el exlegislador porteño, la realidad pronto se encargó de desmentir esas suposiciones.

Todo estalló en las últimas horas de este jueves en LAM, el programa de Ángel de Brito, cuando el conductor, con su característico tono incisivo, lanzó una bomba al aire: “No te quiero indignar más, pero Moritán ya tiene novia”. Así, mientras Nazarena Vélez expresaba su malestar por las recientes polémicas que envuelven a Martín Demichelis, él, con una sonrisa traviesa, revelaba lo que se convertiría en tema central: “¿Para quién eran las cervezas del otro día?”, soltó en tono burlón, dando paso a una serie de mensajes que confirmaban la presencia de una mujer en la vida del empresario.

Según De Brito, los mensajes que recibió mientras el programa estaban al aire venían de una fuente confiable, una persona que residía “en el edificio de al lado” del de Moritán. Fue ella quien, detalladamente, relató cómo había visto entrar y salir a la misma mujer que había estado con él durante el famoso episodio de las cervezas. “La chica volvió anoche al departamento”, leyó De Brito con énfasis, al subrayar que la visita no había sido una casualidad. La misteriosa mujer no solo había estado presente el sábado, sino que también había pernoctado nuevamente tras una gala reciente.

Yanina Latorre, sin perder su agudo sentido del humor, no pudo evitar hacer un comentario mordaz: “O sea que el día de las cervezas estaba con una mina. Bastante miserable seis cervezas”. Un comentario ácido que desató las risas en el estudio, pero la historia no quedó ahí.

Al parecer, según la fuente del periodista, la misteriosa mujer no pertenece al mundo del espectáculo: “No es del medio porque no la reconoció a la chica”, afirmó Ángel, al abrir aún más el enigma. Sin embargo, lo que sí dejó claro fue que su amiga, autoproclamada como “Team Pampita”, no veía con buenos ojos esta nueva relación y estaba ansiosa por revelar más detalles.

“Hoy me volvió a escribir: ‘Hola. Actualizo: la chica hoy salió sola y tenía un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron así que deben saber más que yo’”, leyó en voz alta el conductor, lo que provocó que las especulaciones en torno al empresario y su nueva acompañante se dispararan.

Por otro lado, la panelista Julieta Argenta añadió un dato que traía aún más intriga al relato. Según ella, una figura femenina en particular se encuentra muy cerca del economista. Esta chica, según la información que manejaba Argenta, provenía del Conurbano y, al parecer, habría estado conviviendo de manera informal con Moritán, en lo que ella definió como “pernoctando”. Una revelación que llevó a los panelistas a preguntarse hasta qué punto esta relación había avanzado y qué tan comprometido estaba el exlegislador con su nueva vida.

En medio de toda esta controversia, el nombre de Pampita surgió inevitablemente. “¡Pampita volvé con Vicuña!”, exclamó De Brito, en lo que parecía un deseo más que una simple declaración, mientras los panelistas se sumergían en la nostalgia de las pasadas relaciones de la modelo y cómo los hilos del destino parecen entrelazarse nuevamente. Pero por ahora, las cervezas, la chica del Conurbano y los misteriosos encuentros nocturnos son los protagonistas de esta novela que recién está escribiendo las primeras hojas de un nuevo capítulo.