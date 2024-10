El emotivo video del padre de Liam Payne en el homenaje que los fans armaron frente al hotel donde falleció su hijo

Geoff Payne se mostró desconsolado al ver el altar que las admiradoras del músico hicieron con velas, flores y fotos.

El padre de Liam Payne se emocionó en el santuario que armaron las fans de One Direction en la puerta del hotel. Geoff Payne se mostró conmovido por el altar en el que las admiradoras del músico hicieron con velas, flores y fotos.

Luego de salir del hotel en el que ocurrió la trágica muerte de su hijo, el hombre se acercó al espacio que las fanáticas crearon para recordar la carrera del artista y leyó algunos de los mensajes.

Visiblemente emocionado, le dio un beso a una de las postales del artista y agradeció la presencia de las cientos de personas que se encontraban en el lugar. Los fanáticos no pudieron contener las lágrimas y esperaron en silencio a que Geoff viera la cantidad de cariño que había recibido el ex One Direction.

"Geoff":

Porque el padre de Liam Payne visitó el hotel donde falleció su hijo pic.twitter.com/0KRYF9R6O6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 18, 2024

Después de unos minutos, el hombre saludó a todos, se mostró conmovido por el afecto y el respeto que recibió desde su llegada al país y volvió a ingresar a la propiedad.

Según trascendió, la familia del artista viajó a la Argentina con el objetivo de acelerar los trámites de repatriación del cuerpo y para recoger las pertenencias que el joven tenía en su habitación.

Geoff Payne

“Nos agradeció, nos miró, nos hizo señas. Nos agradeció el gesto de tapar su ingreso al hotel para darle privacidad. Queríamos demostrarle a él todo el cariño que sentimos por su hijo”, comentaron algunas chicas que se encontraban en en la entrada de la propiedad.