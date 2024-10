En vivo: Unión Santiago y Central Córdoba de Frías quieren sumar otra victoria

El Trico recibe al elenco friense por la segunda fecha del Torneo Regional.

Los equipos santiagueños continuarán con la disputa de la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur esta tarde, con cuatro partidos en diferentes canchas del territorio provincial.

Ayer, Vélez de San Ramón abrió la fecha con una goleada ante Argentinos de Termas por 4-1 en el marco de la Zona 7.

Por esa misma zona, esta tarde Central Argentino buscará confirmar su buen arranque visitando a FIDA de E Arenal desde las 17.

El Albo viene de ganarle a Vélez como local, mientras que Fútbol Infantil Diego Armando empató en la primera fecha ante Argentinos en Termas.

Por su parte, Unión Santiago, que goleó en el debut a Unión Obrera en Loreto, recibirá desde las 17 a Central Córdoba de Frías, en cotejo correspondiente a la segunda fecha de la Zona 8.

El elenco friense llega también luego de un debut auspicioso ante Instituto Tráfico.

También esta tarde, pero a partir de la 16.30, Talleres Fábrica de Weisburd será local de 120 Viviendas de Añatuya, en un duelo enmarcado en la segunda fecha de la zona 6.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El restante juego de esta tarde será protagonizado desde las por Quilmes de Monte Quemado y San Martín de El Ojito, en el marco de la Zona 5.

En tanto, este domingo jugarán: 16.30, Talleres de Añatuya vs. Juventud Unida de Quimilí; 17, Real Madrid de Potrero Bajada vs. San Martín de Monte Quemado; Instituto Tráfico de Frías vs. Unión Obrera de Loreto.