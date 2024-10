"Lamento no haber podido salvarte": el desgarrador mensaje de la hermana de Liam Payne tras su trágica muerte

Ruth Gibbins, hermana del exintegrante de One Direction, compartió un emotivo mensaje en redes sociales luego del fallecimiento de Liam Payne, quien murió tras caer de un tercer piso en un hotel de Palermo.

Ruth Gibbins, la hermana de Liam Payne compartió en las últimas horas un desgarrador mensaje para recordar al exintegrante de One Direction, quien murió tras caer de un tercer piso en un hotel de Palermo.

“No siento que este mundo haya sido lo suficientemente bueno y amable con vos. Me cuesta entender lo que ha pasado”, escribió la mujer en Instagram acompañando varias fotos con su familiar. “Liam, mi cerebro está luchando por comprender lo que está pasando y no entiendo a dónde te has ido”, agrego claramente angustiada por lo ocurrido.

Y sumó: “A menudo, a lo largo de los últimos años, te has esforzado mucho para superar todo lo que te estaba ocurriendo... Solo querías ser querido y hacer feliz a la gente con tu música”.

Sobre la relación que tenía con su hermano, detalló: “Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él, haciendo sus imitaciones siempre me hacía reír y le encantaba ver cuánta risa podía provocar. Gracias por cambiar mi vida, gracias por los increíbles recuerdos, gracias por ser el mejor hermano y amigo que jamás tendré”.

Por último, Ruth le hizo una desgarradora promesa: “Cuidaremos de Bear y él siempre sabrá lo increíble que es su padre y cuánto lo idolatras. Lamento no haber podido salvarte. Te amo... cómo te extraña mi corazón”.

Qué dice el descargo completo de la hermana de Liam Payne

No creo que esto esté pasando. Muchas veces he abierto mi corazón públicamente con orgullo por Liam, pero nunca mucho sobre la vida como su hermana. Liam es mi mejor amigo, nadie podría hacerme reír tanto como él, hacer sus imitaciones siempre me hacía arrugar y le encantaba ver cuánto podía reír.

Se mudó cuando tenía 17 años para perseguir sus sueños, fue esto lo que me obligó a finalmente aprobar mi examen de manejo durante las semanas del show en vivo de X Factor porque no podía soportar la idea de no poder llegar a él. Regularmente conducía para tomar el té con él después de terminar el trabajo, solo para sentarme. ¡Un mes el hotel estaba justo al lado de un wagamamas y juro que lo tenía mañana, tarde y noche!

Me encantaba recogerlo del trabajo cuando todo comenzó, especialmente después de los conciertos, alejándonos rápidamente de los lugares o presentaciones, Liam conectando su teléfono para mostrarme las nuevas canciones de los álbumes. A Liam le encantaba 1D, amaba a sus hermanos y hablábamos mucho de eso.

Simplemente tocaba canción tras canción que había sido grabada pero nunca utilizada y nos sentábamos a tener un mini concierto de 1D. Liam sabía que podía llamarme en cualquier momento, cualquier día y que yo contestaría o que siempre iría a buscarlo si necesitaba volver a casa. Nuestras llamadas solían terminar con mi risa por sus ideas y su próxima aventura, hablando de sus planes y trabajando en sus problemas pero siempre terminaba con ‘te amo, te extraño’, ‘te amo, ru’.

Liam nació con la música en las venas, estaba claro desde muy joven que tenía esa cualidad que lo convertiría en una estrella. Podía sentarme y escucharlo cantar todo el día, lo cual es bueno en realidad porque nunca paraba. Nunca me cansaré de la mirada que lanza cuando muestra nuevas canciones, ‘escucha fuerte’ decía y simplemente sonreía con orgullo por su trabajo.

Liam, Mi cerebro está luchando por entender lo que está pasando y no entiendo dónde te has ido. Solo quiero ir a tu casa y entrar con la música a todo volumen y encontrarte sentado escribiendo una canción o entrar en tus fases artísticas y sentarme contigo mientras dibujas o haces manualidades.

Lo que más me gusta de ti es tu capacidad para hacerme reír, nunca me río tanto como cuando estoy contigo con cualquier otra persona. Siempre me asombra tu talento, debería ser ilegal ser tan talentoso y tener la capacidad no solo de ser bueno en las cosas, sino de ser increíblemente genial en todo lo que intentas, sin siquiera darte cuenta de que lo estás logrando todo cada vez.

Amo tu amabilidad y lo orgulloso que estoy de llamarte mi hermano y mi mejor amigo. ¡También eres una excelente cena de domingo!

No siento que este mundo haya sido lo suficientemente bueno o amable contigo, y muy a menudo durante los últimos años, has tenido que esforzarte mucho para superar todo lo que se te dirigía. Solo querías ser amado y hacer feliz a la gente con tu música. Nunca creíste que eras lo suficientemente bueno, espero que ahora puedas ver esta efusión de amor que nunca recibiste en tu vida.

¡Gracias por cambiar mi vida, gracias por los recuerdos increíbles, gracias por ser el mejor hermano y amigo que tendré! Cuidaremos de Bear y él siempre sabrá lo increíble que es su padre y lo mucho que lo idolatras.