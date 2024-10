"Veo con preocupación los acuerdos de la canciller Mondino con su contraparte británica sobre Islas Malvinas"

Así lo expresó el ex embajador argentino en Estados Unidos Jorge Agüello. "No nos mejoran en nada y si se mejora la situación de ellos. No olvidemos que estamos en presencia de una ocupación en nuestras islas".

Fotos Videos