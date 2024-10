En medio de los rumores de romance, Pampita y Martín Pepa disfrutaron de la noche porteña

Tras su reciente separación de Roberto García Moritán, la modelo fue vista en una salida nocturna junto al empresario y polista. En LAM, Yanina Latorre reveló detalles de la velada.

Luego de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, Carolina ´Pampita´ Ardohain habría apostado nuevamente al amor de la mano de Martín Pepa, un empresario y polista argentino. Este jueves, la modelo y su supuesta pareja salieron a disfrutar de la noche porteña y trascendieron todos los detalles.

Yanina Latorre contó este viernes en LAM (América TV) cómo fue la salida nocturna que hicieron en las últimas horas. Primero, se reencontraron a las 9:30 en el exclusivo restaurante Gardiner, donde estuvieron cuatro horas. Más tarde, se trasladaron al boliche Tequila. “Bailaron, charlaron y, en un momento, se dieron un beso”, dijo la panelista, que se encuentra reemplazando a Ángel de Brito en la conducción del programa.

Minutos después, compartieron el momento en que el cronista del ciclo fue en busca de la palabra de la exjurado del Bailando (América TV). “Nos contaron que estuviste cenando con amigos”, comenzó consultándole, a lo que ella contestó: “Con muchos amigos”.

Pero el periodista redobló la apuesta: “Y con Martín nuevamente”. Sin embargo, la modelo prefirió no hablar y desviar el tema: “Con muchos amigos, no tengo nada que decir. A veces dicen cualquier cosa”. Al escucharla, el notero fue por más: “¿Es verdad que siempre que hacés la caminata a Luján la hacés con la madre de Martín?”. Ante esta información, contestó: “Es verdad, hay data que está bien y data que está mal. Hay un poco de todo, no voy a salir a aclarar cada cosa”.

“Nos dijeron también que estaban muy cerca (ella y Pepa) durante la cena en la mesa, se los vio muy juntitos, apartados del resto del grupo”, agregó el cronista. Acto seguido, Pampita prefirió no responder y se despidió con total educación y buena onda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cabe destacar que, tal como contó Latorre, el romance entre Carolina y Pampita habría comenzado gracias a la mamá del polista. “Hay una señora que camina todos los años a Luján con Pampita y esta última caminata se encontró con ella y le dijo que tenía al hijo para presentarle, que estaba solo, que era un buen padre. A Pampita le importa mucho lo familiar, ella ni lerda ni perezosa le dijo que sí”, sostuvo en LAM.

Pero eso no es todo. Porque Yanina agregó que el polista y la empresaria ya se conocían, precisamente desde los 17 años, cuando fueron de viaje de egresados; sin embargo, no habían podido coincidir románticamente hasta la actualidad.