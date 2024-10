La UBA irá a la Justicia para intentar frenar la auditoría impulsada por Milei

Desde el rectorado ratificaron que la SIGEN no tiene competencia para analizar las cuentas de la institución. “Queremos ser controlados dentro del marco de las leyes”, afirmó Ricardo Gelpi.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó su rechazo a las auditorías de gastos que impulsa el Gobierno a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y que irán a la Justicia contra esa medida. La decisión la comunicaron en conferencia de prensa las autoridades de la casa de altos estudios encabezadas por el rector, Ricardo Gelpi, que dijo: “Queremos ser controlados dentro del marco de las leyes”.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



Gelpi dijo: “Entendemos que la SIGEN no tiene las competencias para auditar a las universidades. Esto no significa que nos oponemos a las auditorías. Queremos ser auditados lo que sea necesario dentro del marco de la instituciones, y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial”.

El rector de la UBA dijo además que harán una “convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes hagan una auditoría sobre el sistema de control interno para seguir brindando información transparente a la ciudadanía”.

La semana pasada desde la UBA habían salido al cruce de las auditorías de parte de la SIGEN con un comunicado, titulado “SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”. Aclararon que “la UBA es auditada y quiere seguir siéndolo” y que le pidieron a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023″.

Desde la UBA explicaron que le SIGEN “no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales”, que “depende directamente del Presidente” y que la Constitución “sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo”. Aclararon que “las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional” y que en consecuencia “la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público”.

Acusaron al Gobierno de Javier Milei de tener como objetivo “‘controlar’ qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña” y de tratar de “convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica”. Advirtieron que se presentarán en la Justicia para definir “quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios” y que acatarán “de manera irrestricta la resolución judicial”.

Dura respuesta de Javier Milei a la UBA tras las críticas a la SIGEN: “Los vamos a auditar, no van a tener paz”

Milei salió al cruce de la UBA, tras las críticas de la institución liderada por Gelpi a la SIGEN por las auditorías y la advertencia de judicialización para definir cuál es el organismo que debe auditar a las casas de altos estudios públicas. El Presidente le hizo fuertes críticas a la postura de la UBA, en declaraciones a Radio Mitre: “No queremos intervenir a las universidades, lo que queremos tener es un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos”.

El Presidente dijo que “es razonable cuidar el mango en un país que está devastado” y criticó: “Inventaron que las queríamos privatizar, son una manga de mentirosos. Esto es el choreo de una manga de políticos delincuentes. Van a inventar cualquier mentira con tal de seguir defendiendo su negocio”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó: “Tratan de impedir que haya transparencia en los gastos”. El funcionario dijo: “Cuando el Estado pone recursos tiene que auditar, no veo cuál es el motivo por el que la SIGEN no puede auditar universidades públicas. Los gastos de un ente público pueden ser auditados por la SIGEN sin inconvenientes, no veo una imposibilidad jurídica”.

Francos cuestionó: “No entiendo el argumento de la UBA, está entre el capricho o la intención de ocultar gastos. Si soy transparente abro a cualquier auditoría la posibilidad de ver los gastos. Hay gastos que se usan políticamente, está claro. El jefe de Gabinete insistió: “Si fuera autoridad universitaria diría que no tengo anda que ocultar, controlar cómo se gastan los fondos públicos. Se trata de impedir que haya transparencia en los gastos”.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



El jefe de Gabinete criticó: “¿Cuántas veces la Auditoría General de la Nación (AGN) auditó a las universidades? La AGN está integrada por la política, es un organismo enorme, que se agrandó de manera increíble, que no se dedicó a auditar como corresponde a las universidades nacionales, genera algunas dudas”.