El kirchnerismo cruzó con dureza a Kicillof y crece la tensión en el PJ: “Hay que embarrarse”

Anabel Fernández Sagasti, apoderada de la lista que encabeza Cristina Kirchner en las elecciones del justicialismo, dijo que “es bastante doloroso” que el gobernador bonaerense “no pueda elegir” entre la expresidenta y Ricardo Quintela.

Sigue subiendo la tensión en el peronismo por la conducción del Partido Justicialista (PJ). Tras la decisión de Ricardo Quintela de judicializar las elecciones partidarias, en el kirchnerismo duro volvieron a cruzar a Axel Kicillof por seguir sin manifestarse a favor de la candidatura de Cristina Kirchner, rival del gobernador de La Rioja.

Consultada en una entrevista radial sobre la postura de Kicillof, la senadora Anabel Fernández Sagasti, apoderada de la lista “Primero la Patria” que encabeza CFK, planteó que “el discurso de la unidad suena bonito”, pero advirtió: “Hay que embarrarse”.

“Claramente me sorprende que algunos compañeros se hayan declarado prescindentes en este momento crucial para el peronismo. A Axel no lo tiene que poner incómodo expresarse. Es bastante doloroso que no pueda elegir entre Quintela y Cristina”, dijo Fernández Sagasti en radio Futurock.

Y agregó: “Eso de llamar a la unidad queda bien, suena bonito. Todos queremos la unidad, pero la discusión ahora es qué peronismo queremos. Decir cosas al aire y no accionar de manera conducente para que ocurran es como una Miss Universo pidiendo que haya paz en el mundo. Hay que trabajar, embarrarse... y eso no sucedió. Axel tendrá que explicar él por qué no puede elegir entre Cristina y Quintela, porque no decidir también es una decisión”.

“En cuanto a lo personal, Axel tiene o tenía una relación de afecto y de cariño con Cristina. Ella lo apuntaló desde los inicios para que hoy sea gobernador e incluso lo ha ayudado mucho en la gestión. Que entre un gobernador y ella no pueda decidir, claramente eso daña el vínculo personal que tienen o tenían. Si quiere, Axel contará por qué no se puede decidir”, sumó la legisladora.

Más allá de las rencillas personales, Fernández Sagasti dejó la puerta abierta a una reconciliación política con el gobernador bonaerense: “Si Cristina es presidenta del PJ, su idea es ir a buscar y convocar absolutamente a todos. Ella ya ha dado muestras de pragmatismo”.

Respecto de la judicialización de la interna, la dirigente mendocina dijo que “los errores que cometieron al presentar la lista de Quintela fueron groseros”. “Sin candidatos, sin los cupos necesarios para gremialistas y juventudes... después nos enteramos que no tienen los avales. En el fondo los comprendo, porque si me tocara jugar contra Messi (por Cristina) yo también quisiera que el partido se suspenda”, disparó.

“Judicializar es una forma de entorpecer el proceso y algo que le hace mal a todo el peronismo. Si van a la Justicia es para tener un relato. Ya al principio estaban pidiendo que se postergue el proceso a marzo. Cristina llamó a Quintela y no le devolvió el llamado. Como están flojos de papeles deciden ir a la Justicia; es de locos”, sumó.

Según Sagasti, “algunos dirigentes se pusieron bajo el ala de Quintela para esmerilar el poder de Cristina”. “Ya pasaron de ser dos listas a discutir qué peronismo queremos. Se está discutiendo la representatividad y las ideas que tiene que llevar el peronismo al Congreso y a las calles. Hay que dar los debates, si alguien cree que Cristina no tiene que conducir tiene que expresarse, pero hay que tener los papeles”, cerró.

En la misma línea, Teresa García, senadora bonaerense de Unión por la Patria, también apoderada de la lista de CFK en las elecciones del PJ nacional, planteó que “el peronismo nunca fue neutral”. Y le marcó la cancha a Kicillof, de quien fue funcionaria: “Nos duele que Axel no haya tenido un pronunciamiento, pero es decisión de él. Seguramente el gobernador va tener que hablar con ella”.