Juan Grabois dijo que sería mejor presidente que Néstor y Cristina Kirchner: “No tengo problemas de autoestima”

El dirigente social también se ubicó por encima de Axel Kicillof. Pidió que “el próximo Gobierno popular lleve adelante” el programa que propone su espacio: “Hay que buscar a la mejor persona para hacer eso, y si es este humilde servidor, extraordinario”, agregó.

El dirigente social Juan Grabois reiteró que quiere ser el próximo presidente de la República Argentina y esta vez no escatimó en la confianza que le tiene a su programa de Gobierno: “Yo creo que sería mejor que Cristina Kirchner, mejor que Axel Kicillof, mejor que Néstor”, dijo este lunes en una entrevista radial.

“No tengo problemas de autoestima”, reconoció, entre risas, el abogado y creador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente Patria Grande. Luego explicó que siempre “el próximo presidente tiene que querer superar a sus antecesores. Por ahí no lo tiene que decir, pero tiene que tener el deseo”. Y completó: “¿Qué quiere decir superarlos? Más realizaciones para el pueblo”.

Puntualizó sobre algunas deudas del kirchnerismo, como la pobreza: “El núcleo duro de la pobreza, que no es producto ni de Menem ni de Alfonsín, es producto de la dictadura, ese núcleo no fue penetrado, y cuando yo digo nosotros vamos a superarlo, es porque nosotros vamos a desarmar ese núcleo duro”.

Además, Grabois reconoció que puede no volver a tener la oportunidad de ser candidato a presidente como en 2023 “porque no estoy bien posicionado”, según definió, pero en ese caso avisó que buscará negociar la incorporación de políticas elaboradas por su espacio al plan de gobierno de la alianza peronista: “Puede haber gente que me caiga muy bien discursivamente, muy prolija, muy linda, muy íntegra, pero que después no tenga programa y no lo desarrolle. Y puede haber gente que no me guste tanto o que no tenga las conductas que a mí me gustan y que acepte un programa y que lo desarrolle”, explicó.

También afirmó que “está de prestado” en Unión por la Patria: “Si termino no cumpliendo un buen rol en el movimiento político, voy a volver al movimiento social, a hacer tareas de base”, indicó. “¿Viste cómo paso de ‘voy a superar a Néstor y Cristina’ a ‘voy a volver a hacer tareas de base’?”, bromeó.

En esta línea, marcó un fuerte distanciamiento de Cristina Kirchner y su núcleo duro: “No es mi jefa, no es mi madre política, no es mi madrina política, a lo sumo, como dije alguna vez, puede ser mi tía política. Sus hijos políticos que pueden ser Axel, el ‘Cuervo’ Larroque, etcétera, son todos hijos políticos de ella. Y La Cámpora, esos son sus hijos políticos, son mis primos. Tenemos una relación de primos. Nosotros estamos hechos de otro material, ni mejor ni peor, distinto”.

“Lo que tiene de bueno eso es que el sistema a los locos no nos puede controlar, ni para un lado ni para el otro. Eso es una ventaja que tenemos los que estamos medio sacaditos”, continuó Grabois, en diálogo con Radio 10.

Al mencionar esta cuestión se volvió a comparar, pero esta vez con el presidente Javier Milei y varios funcionarios de su Gabinete. Y deslizó una idea que tiene para su eventual llegada a la Presidencia: imponer por DNU un psicólogo obligatorio y permanente para los políticos.

“Javier Milei no es un hombre del sistema. Los que son del sistema son Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Patricia Bullrich. Yo creo que tendría que haber terapia permanente obligatoria para todos los dirigentes políticos. ¿Sabés la cantidad de problemas que se explican por la psicología y no por la ideología? Va a ser uno de los primeros decretos de necesidad de urgencia”, afirmó.

Grabois confirmó también que será candidato a diputado nacional en 2025: “Hagan las listas que quieran, loco. Salvo que encuentren a uno que mida más que yo”, sostuvo, una vez más muy confiado de lo que puede lograr. “A veces cuando uno se hace mucho el canchero es que se siente mal por dentro”, concluyó.

Pese a ratificar que CFK “no es su jefa”, el dirigente hizo público su apoyo para la candidatura de la ex presidenta a la presidencia del PJ.

“La opción correcta es respaldar a Cristina, sobre todo en un marco de hostigamiento. El segundo párrafo es respaldar al gobernador, una de las máximas figuras del trasvasamiento generacional. El tercer párrafo es lo más importante ahora, estar con el pueblo que está sufriendo mucho”, planteó.

En paralelo a ese respaldo a Kicillof, lamentó que el ex ministro de Economía no se haya pronunciado por un candidato en la interna: “Axel tendría que haber apoyado a Cristina. Y creo que Cristina debería impedir la utilización de la patente de corso. Hay muchas personas que, sin tener ningún mérito, utilizan esa patente de Corso para imponerse”, aseguró Grabois, y agregó: “Axel toda su carrera la hizo al lado de Cristina, y en un momento de necesidad de Cristina, creo que puede ser una actitud conveniente para él, pero no es una actitud noble”.

“Hay algo que se rompió y que hay que arreglar. Sea o no sea el candidato a presidente. Porque Axel es un elemento, un componente humano muy importante de la estrategia política general. No solamente por ser gobernador, sino por todo el capital político que hay acumulado en él”, completó.