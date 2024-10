Santiago Cafiero puso en duda la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

El excanciller dejó entrever sus dudas tras la decisión de la ex primera dama de no entregar su teléfono ante la Justicia. “Unos entregaron los celulares, otros no”, aseguró.

Fue uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández durante la gestión del Frente de Todos. Ocupó la jefatura de Gabinete primero y la Cancillería después. Y hoy, el actual diputado Santiago Cafiero habló por primera vez de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género. “Mientras unos entregan los celulares, otros no”, sostuvo el excanciller en alusión directa a la negativa de Yañez a entregar su teléfono en el plazo determinado por la justicia. Además, contó que Alberto “está muy mal”.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



“Hablo con Alberto y está muy mal, fue una denuncia muy fuerte, está tratando de volver a conectar con su hijo. Es una persona que quiero, no es mi amigo, pero lo quiero y es una familia a la que quiero y me duele mucho lo que sucede y espero que él pueda aclararlo en tribunales”, expresó Cafiero en diálogo con Laca Stream.

El excanciller ya había aclarado previamente cuando se desató el escándalo tras la denuncia contra Fernández que “estaba en contacto” con el expresidente, pero en esta oportunidad profundizó por primera vez sobre el curso de la causa. “Mientras unos entregan los celulares, otros no. Es muy raro, no sé qué pensar”, admitió el exfuncionario.

“Me cuesta entender todo, la gravedad que esto tiene, a priori lo que yo he visto que se llevaban bien. No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron, hay que esperar a la justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo”, resaltó Cafiero.

Y tras ello, marcó: “No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron, hay que esperar a la justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo”.

En otro tramo de la entrevista, Cafiero se refirió a la interna que afronta el PJ en medio de la disputa por el liderazgo del partido entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Asimismo, analizó el escenario político que afronta el peronismo luego del triunfo electoral de Milei y de cara a los próximos comicios de 2027.

“Sería muy fácil sentarse y decir la culpa fue de tal o el otro, eso queda chico para el grado de responsabilidad que tiene el peronismo para adelante, tanto el espacio de Cristina como el de Quintela tiene el mismo objetivo, que es trazar una estrategia para ganarle a Milei el año que viene y en el 2027″, señaló el diputado.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



“El abordaje de Quintela propone trabajar en abrir el espacio para tener una oferta electoral más potente. Y Cristina propone que en este momento, con las extremas derechas en la región se las aborda no desde el armado ampliado, sino que se las aborda desde un núcleo fuerte y potente que avance sobre eso, coronar un tercio de la elección y después la misma dinámica va a ser la que termine acercando los votos del centro”, detalló.