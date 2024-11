En medio de la tragedia y el dolor por los desaparecidos, reportan una ola de saqueos en Valencia

Entre el escenario desolador de calles enlodadas y autos apilados, hay voluntarios y rescatistas que luchan por auxiliar a los locales y otros que se decidieron tomar otro rumbo.

En medio de la tragedia y el dolor por los desaparecidos, están reportando saqueos en Paiporta, el municipio valenciano que ahora fue nombrado la “zona cero de la DANA” (o “gota fría”) y donde se cuenta la mayoría de las muertes.

Mario Alberto Robles, un argentino residenciado en Valencia, confirmó que todavía hay mucha gente “sin luz, sin agua potable. No tienen víveres, no hay nada en los supermercados. He escuchado noticias de que están robando cosas también”.

“No hay electricidad en al menos 100.000 hogares”, aseveró el periodista Juan Dillon, quien hizo un recorrido por la zona de Catarroja, Valencia, “una de las zonas más golpeadas por la tormenta”.

“No hay bomberos que alcancen, no hay policías que alcancen”, lamentó el periodista, quien agregó que los damnificados recibirán una subsidio de 6.000 euros, una cifra que, aseguró, es muy baja para la magnitud de la pérdida.

Entre el escenario desolador de calles enlodadas y autos apilados, hay voluntarios y rescatistas que luchan por auxiliar a los locales y otros que se decidieron tomar otro rumbo. “Mientras trabajan los bomberos, un grupo de gente organizado como hormigas va llenando carros con todo tipo de productos, para robar con total impunidad a plena luz del día”, informa el diario El Español.

Según el medio europeo, un miembro de la Guardia Civil contó que en Paiporta “Hay gente con carritos con 10 jamones mientras tapábamos cadáveres, otros iban con carros llenos de perfumes. También había gente que solo llevaba agua y alimentos básicos porque estaban desesperados”.

Y continuó: “Pero ya os digo yo, que en el Consum de Paiporta, el Mercadona y resto de supermercados de Paiporta, aquello era barra libre, y no una o dos personas, era gente entrando con carros y sacándolos llenos, como si hiciesen la compra del mes. Arrasaban con todo. Pero hay que priorizar porque si vas a sacar a gente atrapada [por la DANA], no te puedes poner a detener a sinvergüenzas. Les explicas el Código Penal abreviado y a seguir con lo otro que es lo más urgente”.

Las fuerzas de seguridad están desbordadas, aseguró una agente citada por El Español. Además de Paiporta, también llegaron noticias de saqueos en Benetúser y Alfafar, municipios de Valencia. En la capital valenciana, un oficial denunció que vio “saqueos como en las escenas de países del tercer mundo” y personas que sacan los changos “hasta los topes”.

Sin embargo, no solo se están presentando estas situaciones en los supermercados, sino que algunos “están rompiendo cajeros” de bancos en el Barrio de La Torre, al sur de la capital valenciana e, incluso, en una joyería de Paiporta. También se registraron intentos de robo en dos tiendas de la cadena Economy Cash y a una empresa del polígono industrial de Chiva, otro municipio afectado.

Ante esta nueva emergencia, El Español que se desplegaron agentes de grupos operativos especiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para evitar estos crímenes. El miércoles en la noche, las fuerzas montaron guardia en los centros comerciales también. “Han movilizado agentes del GRS [Grupo de Reserva y Seguridad] y del USECIC [Unidad de Seguridad Ciudadana] de la Guardia Civil, además de efectivos de los UPR [Unidad de Prevención y Reacción] y de los GOR [Grupo Operativo de Respuesta] de la Policía Nacional”, indicó un agente del Instituto Armado que está en la “zona cero” de la DANA. “Los están desplegando por Alfafar, Paiporta y pueblos próximos a la circunvalación de Valencia: la V-30″.

Hasta este jueves en la mañana, hora de España, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron a 39 personas por saquear comercios en varias localidades de la Comarca de l’Horta, que engloba a los municipios de Paiporta, Alfafar, Benetúser, entre otros.