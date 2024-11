“No seas tímido”: el inusual pedido que le hizo la escudería Mercedes a Franco Colapinto

El piloto argentino ya está en Brasil y compartió una conferencia de prensa con Lewis Hamilton antes de salir a la pista en el circuito de Interlagos.

Antes del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto compartió una conferencia de prensa con Lewis Hamilton y Lance Stroll. En esa charla, el piloto de Mercedes lanzó un tremendo elogio para el argentino de 21 años, a quien luego la escudería alemana le haría un curioso pedido a través de las redes sociales.

“No seas tímido, publica la selfie, Franco”, escribieron en inglés en la cuenta de X (anteriormente Twitter) de Mercedes junto a un emoji de manitos unidas, como pidiendo por favor. La foto a la que se refieren es una que sacó el argentino en la conferencia, junto a Hamilton, que todavía no salió a la luz.

El pedido de Mercedes

La publicación de Colapinto en redes: la foto de la foto

Colapinto publicó una foto junto a Hamilton de la conferencia, aunque no es la misteriosa selfie si no una foto que alguien capturó de ese momento. La foto sacada desde el celular, por ahora, no se conoció.

La foto de la selfie junto a Hamilton

“Muchas cosas suceden en un año”, escribió el nacido en Pilar y publicó un recuerdo del GP de Brasil de 2023, cuando fue invitado por Williams y, desde lejos, intentó sacarle una foto a Hamilton. Hoy, no solo comparte pista y conferencias con el galardonado piloto, si no que también recibe sus elogios.

El recuerdo de Brasil 2023

“Se ganó el derecho”: Lewis Hamilton mete presión para que Franco Colapinto siga en la Fórmula 1 en 2025

En la conferencia de prensa, Lewis Hamilton pidió por la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1 el próximo año. “Hizo un trabajo increíble. Se ganó el derecho de estar aquí. Todavía hay un asiento disponible...”, dijo el piloto de Mercedes.

Horarios y dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Brasil

Este viernes, a las 11.30, será la práctica libre. Luego, a las 15.30, se correrá la clasificación a la Sprint. El sábado 2, a las 11, comenzará la Sprint, de 100 kilómetros, que otorgará ocho puntos al ganador y servirá de antesala para la clasificación, que se desarrollará a las 15 del mismo sábado. El domingo 3 de noviembre, a las 14, se largará la carrera.

Todas las instancias de la Fórmula 1 del Gran Premio de Brasil podrán verse a través de Fox Sports y de la plataforma de streaming Disney+. A su vez, los fanáticos del certamen de automovilismo más atrapante del mundo tendrán la oportunidad de contratar el paquete provisto por la organización de la Fórmula 1, F1, con toda la actividad en vivo y directo.