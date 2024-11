Tras el fallo de Servini a favor de Cristina Kirchner, La Cámpora salió a criticar a Kicillof por no apoyarla

Wado de Pedro planteó que el gobernador bonaerense “se perjudicó” al no haber apoyado públicamente a la expresidenta en la interna del PJ. Mayra Mendoza dijo que “cuando en una lista va Cristina, no hay más discusión”.

El kirchnerismo duro busca sacarle provecho al fallo de la jueza María Servini que rechazó un pedido de Ricardo Quintela y dejó a Cristina Kirchner como única candidata habilitada en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ). Eduardo “Wado” de Pedro y Mayra Mendoza, dos referentes de La Cámpora, se alinearon este viernes detrás de la expresidenta y le marcaron la cancha a Axel Kicillof.

“Él (Kicillof) no le dio importancia al partido. Me parece bien porque está trabajando en la provincia más grande de la Argentina y es lógico que el gobernador esté dedicado a la gestión. Lo que no es lógico es que no acompañe a uno del espacio nuestro con una declaración, porque me parece que se perjudica él”, sostuvo De Pedro respecto de la indefinición del gobernador bonaerense a la disputa de CFK con Quintela por la presidencia del PJ.

En una entrevista con Radio Con Vos, el exministro del Interior dijo que le “hubiera gustado muchísimo que Axel se pronuncie a favor de Cristina, hasta por una cuestión sentimental”. “Me gusta que estemos juntos, no puedo concebir que esté en otra cosa. Me duele y lo veo raro. No le hace bien como persona. A mí me deja con desconcierto. Si me preguntas por qué pasa esto, no lo sé. No lo puedo entender ¿Qué está pasando que algo tan de sentido común no está sucediendo?”, cuestionó.



En un intento de bajarle el tono a la polémica, De Pedro bromeó: “El 11 de noviembre cumplo años y lo voy a invitar al gobernador. Y a Cristina por supuesto”.

Respecto del fallo de la jueza Servini, De pedro dijo que “la lista del candidato Quintela no llegó a los avales necesarios”. “Del gobernador no hablo, pero sé que sus apoderados no querían que hubiera elecciones. Por suerte, la Justicia ratificó la decisión de la junta y queda proclamar a la única lista en condiciones para asumir la autoridad del partido”, sentenció.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también fue dura con Kicillof: “Para mí que no se haya pronunciado es difícil de explicar. Flaco, reaccioná, es Cristina. Todos nosotros somos pares, por más de que puedas tener más responsabilidad. De todas maneras, ya está, lo que no se dijo, no se dijo. Cada uno sabrá”.

De todas formas, aclaró, “hoy Cristina es presidenta del PJ y conociendo su capacidad de trabajo siempre va a estar esperando que vengan los que quieran a aportar y ver cómo de verdad hacemos del PJ una herramienta que nos pueda nuclear ideológica, sistemática y programáticamente”. “Ahí, bienvenidos todos y todas, más allá de lo que hayan dicho”.



Por último, la jefa comunal negó que haya “dos vertientes” en el peronismo: “No veo un dilema de quién conduce o representa al peronismo, porque lo representa quien lo ha llevado adelante, que es Cristina, activa, discutiendo. Ella en sí misma es un programa de gobierno, por los años de gestión que todos vivimos. Así que cuando en una lista va Cristina, no hay más discusión”.