Marcelo Polino reveló detalles de su distanciamiento con Lali: “Se portó mal conmigo”

El periodista explicó cómo un episodio relacionado con una colaboración fallida con Nacha Guevara marcó un antes y un después en su amistad con la cantante.

Hoy 09:26

En un intercambio revelador con Fer Dente, Marcelo Polino expuso una historia que resuena con desencanto y sorpresa, al develar el motivo de su distanciamiento con Lali Espósito. Con su inconfundible tono de franqueza, El periodista, quien construyó una carrera a base de opiniones sin filtros, explicó que ya no hay un vínculo entre ellos porque, en sus palabras, “se portó mal conmigo”. Una revelación que provocó un silencio expectante en la audiencia, que recordaba con claridad la cercanía que unía a ambos.

Cabe recordar que el origen de este conflicto se remonta a un episodio inesperado que involucró a Nacha Guevara justamente en una entrevista en el programa de Dente. Allí, la icónica intérprete había manifestado su interés en que la joven grabara una de sus canciones más llamativas, Andate al carajo. Sin embargo, el intento de colaboración se topó con un muro de silencio. “Nacha trató de contactarla sin éxito, y yo mismo la llamé. Le conté sobre la canción, pero nunca nos contestó”, compartió Polino.

El punto de inflexión llegó cuando, tras semanas de infructuosos intentos, el periodista finalmente habló con Lali. Su respuesta, más que aclarar el asunto, avivó la molestia. “¿Habrá sido algún mensaje en Instagram? Tengo tantos”, replicó la también actriz, desestimando la situación con un aire de indiferencia que Polino interpretó como un acto de altanería. “Le mostré los mensajes, para que viera que todo era cierto”, añadió el periodista, dibujando en su rostro una expresión de resignación. Pero la reacción de Lali fue, nuevamente, distante. “Así que nada, pero no pasa nada”, concluyó Polino, su voz cargada de un tono que oscilaba entre la ironía y la tristeza.

Esta situación no fue solo un golpe a su amistad, sino un reflejo de la evolución de Lali, quien pasó de ser la joven promesa que buscaba apoyo en el circuito mediático a una artista consagrada. “Hace más de diez años, ella me venía a buscar para que la apoyara, hasta me pidió que fuera el padrino del fandom”, recordó Polino, sus palabras teñidas de un nostálgico desengaño. La imagen de aquellos días, cuando la cantante apenas comenzaba a despegar, contrastaba dolorosamente con el presente.

Por su lado, Nacha no ocultó su propia frustración ante el desplante. “Pensé en llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’, pero nunca contestó”, aseguraba Guevara en un tono que mezclaba ironía y crítica. La actriz, conocida por no tener pelos en la lengua, añadió con mordacidad: “Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”. Una sentencia que, sin duda, resonó con fuerza y dejó en claro su descontento con la actitud de algunos artistas contemporáneos.

El distanciamiento entre Polino y Lali es más que una simple anécdota. Es un reflejo de cómo el éxito y la fama pueden reconfigurar los lazos que, en algún momento, fueron fundamentales. En un mundo donde las luces del escenario pueden cegar y las agendas se vuelven escudos, los gestos pequeños—o la ausencia de ellos—marcan profundas grietas. Sin embargo, Polino, fiel a su estilo, reconoció el talento de Lali y dejó abierta la puerta a un encuentro casual, un saludo, una posible reconciliación. “No pasa nada”, repitió, como quien deja un puente tendido en el horizonte incierto del espectáculo.

Por su parte, la respuesta pública de Lali llegaría a través de su cuenta de X -Ex Twitter-, donde escribió “Talk talk talk, pura mierda bb. Yo yo yo tiro flores bb”, citando un fragmento de su canción “Quiénes son?”, editada en su último álbum de estudio y en el que expone las habladurías de los haters y las críticas desmedidas que vienen aparejadas con la mega exposición. En el tema en cuestión cuenta con el aporte invaluable de Moria Casán, quien le grabó su icónico latiguillo “¡¿Quiénes son?!” para que se repitiera entre los versos.