Habló una expareja de Martín Pepa, el nuevo novio de Pampita, y dijo que "no es polista"

A pocos días de la confirmación de su noviazgo con Pampita, una expareja del polista lo dejó mal parado públicamente.

Hoy 22:05

Ángel de Brito contó al aire que Yanina Latorre recibió algunos mensajes que incriminarían a Martín Pepa, el nuevo novio de Pampita. En este material, una expareja de él lo acusa de no ser polista y de ser muy mujeriego.

“Las ex del polista empiezan a escribir y van a Yanina Latorre que saben que va a contar. Yanina me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show pero voy a leer alguno nada más”, relató De Brito.

Luego, anticipó una parte de los mensajes que la panelista de LAM hará públicos en las próximas horas: “No es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista. Mujeriego a morir”.

Durante el Abierto de Polo del primer fin de semana de noviembre, Pampita se mostró por primera vez en público con Martín Pepa, pero esta declaración de una exnovia de su nueva pareja está a punto de salir a la luz por completo.