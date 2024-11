Guillermo Francos: “El Gobierno no está preocupado por la falta de dólares”

El jefe de Gabinete aseguró que la actividad en el país está mejorando. También se refirió al conflicto aeronáutico y advirtió sobre la posibilidad de cerrar Intercargo

Hoy 20:49

Luego de que el presidente Javier Milei celebrara los últimos datos económicos y anunciara ante empresarios el fin de la recesión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este viernes el crecimiento de la actividad y brindó algunas definiciones acerca de la situación económica que atraviesa el país. Entre los temas centrales, se refirió a la salida del cepo y la reserva de dólares.

Fue en diálogo con CNN Radio donde el funcionario brindó un panorama positivo del momento actual, destacando que Argentina se encuentra en un proceso de estabilización de precios y que los supermercados -sector en el que más se siente la crisis- ya están volviendo a subir sus ventas. “Todo está mejor”, afirmó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Así como se produjo la tendencia a la caída de la inflación, también se produce la tendencia de crecimiento de la actividad. El presidente lo explicaba en la Cámara de Comercio con mucha claridad y con la visión más de economista. Pero lo que se ve es que los semáforos que estaban en rojo a principio de año, hoy están todos verdes. O sea, todo está mejor”, remarcó Francos. Y agregó: “Nosotros estamos convencidos de que entramos en una etapa de crecimiento importante de la actividad económica en el país y que eso va a mejorar todo lo demás”.

Asimismo, el jefe de Gabinete respondió sobre una de las consultas más recurrentes que recibe el Gobierno: el cepo cambiario. En línea con lo que viene diciendo Javier Milei al respecto, el ministro insistió en que por el momento no se levantará la restricción y dijo que tampoco no es una prioridad hacerlo en el corto plazo.

“El Presidente ha dicho reiteradas veces que para él el cepo no es un problema que tenga que resolverse con urgencia, es algo que tiene que resolverse cuando estén dadas las condiciones que no generen un problema adicional a la economía. Entonces para el gobierno hoy, el cepo no es un problema. Y eso se va solucionando con la alineación de los distintos tipos de cambio y en algún momento se va a producir”, resaltó el funcionario.

Durante la entrevista radial, Francos también defendió las medidas económicas que está llevando a cabo el jefe de Estado. En este sentido, dijo que el Gobierno no está preocupado por la falta de dólares en el país y destacó la cantidad de blanqueos que hubo en el último tiempo.

“Está habiendo un blanqueo muy exitoso donde han aparecido muchísimos dólares que todos sabíamos que existían, pero que no estaban dentro de la economía. Hoy están dentro de la economía. En segundo lugar, hay que tener presente también que hay una gran parte de la salida de dólares en los últimos años que tenía que ver mucho con la energía”, contextualizó el ministro.

Y explicó: “Hoy los resultados del intercambio energético en la Argentina son positivos. O sea, hoy estamos ingresando dólares por el petróleo, por el gas, etc. Con lo cual yo diría que hay sectores que suplen a otros y por eso el gobierno no está preocupado por concretamente por un tema de falta de dólares o que eso pueda impactar en la actividad económica”.

El jefe de Gabinete también habló del paro de Intercargo llevado a cabo el miércoles, el cual provocó demoras y cancelaciones en los aeropuertos de Buenos Aires, además de miles de pasajeros afectados. Tras el caos, Gobierno anunció que se desregulará el servicio de rampa en las terminales aeroportuarias.

“La paciencia tuvo un límite. No solamente la paciencia del Gobierno, sino la paciencia de los argentinos. Lo que pasó con el servicio de rampa de la forma de tener secuestrada a la gente en aviones ha sido un acto de violencia inaceptable y que nosotros hemos resuelto desregular absolutamente el sistema. Yo creo que los trabajadores de Intercargo deberán resolver qué es lo que hacen, sino el destino de la empresa es el cierre, como lo anunció el presidente”.