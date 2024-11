Embarazada de 18 semanas, Sol Pérez mostró su rutina de ejercicios: "Preparando mi cuerpo para el gran día"

La panelista de Cortá por Lozano mostró a sus seguidores cómo entrena en el gimnasio durante la dulce espera de su primer hijo.

Hoy 09:55

Desde que ganó popularidad Sol Pérez compartió cómo la actividad física y el gimnasio eran parte de su estilo de vida. A través de sus redes sociales siempre compartió sus rutinas, mostrando a puro sudor y esfuerzo distintos ejercicios, trabajando sus músculos. A un mes de anunciar que está embarazada, en la dulce espera de su primer hijo con Guido Mazzoni, la modelo no para y compartió un video de cómo sigue entrenando aún en su estado.

“Mi bebi tiene 18 semanas y pasó de ser un coco a un racimo de uvas”, comenzó escribiendo sobre el proceso de gestación, junto a imágenes en las que aparece realizando ejercicios como peso muerto, que consiste en levantar una barra desde el suelo hasta la cintura, junto a otros como estocadas con pesas rusas, burpees y planchas.

“Mantenerse activa ayuda a mejorar tu energía, reducir el estrés y preparar tu cuerpo para el gran día. ¡Siempre escuchando a tu médico y a tu cuerpo! ¡Quiero conocer su experiencia durante el embarazo!”, escribió la panelista, en su cuenta de Instagram, mientras las opiniones de sus seguidoras se dividían entre quienes expresaban su preocupación por el gran esfuerzo que realizaba y otras que celebraban su impulso y ganas.

“¡Sol! Estoy embarazada de mi primer hijo, de 2 meses y me da pánico hacer la actividad física, por más que esté controlada por los profes. Siempre entrené y es mi cable a tierra, pero el miedo siempre lo tengo. De todos modos, cambia el chip cuando terminamos. Compartí tips, porfa, y rutinas diarias”, comentó una seguidora, momento en el que la modelo entendió su preocupación. “¡A mí también me daba pánico! ¡Los primeros meses no quería ni ir al baño para no hacer fuerza y ni te cuento de mirar la bombacha con terror de ver sangre! Tomate tu tiempo para todo”, la aconsejó.

Entre los mensajes que recibió hubo algunos muy especiales como el de su marido, que le dejó emojis de corazón y de amor, junto a otros de sus compañeras de Telefe. “Te admiro”, le dejó la China Ansa. “Qué grosa”, le dedicó por su parte su compañera de Cortá por Lozano Juariu, quien también está embarazada de su primer hijo.