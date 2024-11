Milei, Cristina, Trump, la moral cínica y lo bizarro

“En la moral cínica hay un yo descarado, que se considera mejor que el resto, y que está habilitado a pasar por arriba de un montón de cosas”.

Por Silvia Fesquet

“Raro, extravagante, o fuera de lo común”. Es una de las definiciones que da la Fundación del Español Urgente para la palabra bizarro. Algunos van más allá y agregan “delirante” o “ridículo”. En cualquiera de sus acepciones, encaja perfectamente con la Argentina 2024. Y, nobleza obliga, también con algunas otras latitudes.

La semana arrancó con el presidente Javier Milei entonando a dúo con su novia, Amalia “Yuyito” González, “Libre”, el tema que inmortalizó Nino Bravo, en el programa de cable que conduce la cuasi flamante Primera Dama. Fueron dos horas en las que no faltaron definiciones políticas (furioso con los funcionarios de Cancillería por el voto a favor de Cuba en la ONU habló de “un conjunto de imbéciles”, dijo que la gente de izquierda tiene un problema mental y los llamó “minusválidos”), arrumacos, y hasta una chicana a “la venenosa” Mirtha Legrand. La dama de los almuerzos había osado decir acerca de la pareja que le parecía “rara”, y que ella era mucho más alta que él. Sacándose las sandalias en cámara, quedó demostrado que “más de 5 centímetros le llevo”, según aclaró el propio Presidente mirando fijo al frente, dedicado a “la señora”.

Casi en simultáneo, la inefable Lilia Lemoine, la que nunca defrauda, reivindicó al senador estadounidense Joseph McCarthy, artífice de censura, listas negras y una caza de brujas implacable por cuestiones ideológicas. “Dijo que los comunistas habían infiltrado el gobierno, la academia y el arte ¿Mató a alguien? No. ¿Qué hizo además de tener razón?”, se preguntó la diputada libertaria, para quien la candidatura de Kamala Harris a la Casa Blanca reafirma lo acertado que estaba McCarthy.

Desde el martes, con el triunfo abrumador de Donald Trump, Lemoine puede respirar en paz. En todas partes se cuecen habas. Condenado por falsificar documentos para ocultar el soborno a una ex actriz porno y evitar que revelara una relación sexual cuando él ya estaba casado con Melania, su actual mujer, que acababa de dar a luz, el flamante presidente electo está embarcado en una campaña para restablecer los valores de la familia tradicional, en su lucha contra el feminismo y lo que llama ideología de género.

Robert F. Kennedy Jr., abogado ambientalista, connotado antivacunas, y crítico del agregado de flúor al agua potable para proteger los dientes alegando consecuencias desmentidas por todos los estudios- lanzó ideas sobre salud pública y, según Trump, tendría un “gran papel” en su segundo mandato. Sobrino del ex presidente John F. Kennedy e hijo del ex senador y también asesinado Robert, a veces es una suerte que los muertos no resuciten.

Hablando del triunfo electoral, Cristina Kirchner soltó: “Este idiota (por Milei), que está contento que ganó Trump, que aprenda de él, que es nacionalista, y no que repita como un mono relojero”.

Y sí, como Riquelme en otro momento, Milei está feliz. Ya dijo que él y Trump eran los dos políticos más relevantes del planeta. Se siente hermanado con su ahora par. Es mucho lo que comparten; también Cristina, en buena medida. Les cabe a ellos lo que la antropóloga Paula Sibilia llama moral cínica. “En ella -explicó a Ñ- el yo es uno arrogante y plano, vacío de la complejidad de la subjetividad moderna: yo soy así, yo me lo merezco, yo creo, yo pienso, yo quiero. Es un yo descarado, que se considera mejor que el resto, que está habilitado a pasar por arriba de un montón de cosas. Hay una certeza absoluta. Desaparece la duda”. Y aparecen las polarizaciones: “Yo las llamo fuerzas centrífugas: cada uno va para su lado y los consensos se vuelven imposibles. Y se va alimentando (y considerando justificado) el resentimiento o el odio hacia lo que no coincide con lo que yo quiero y sin duda supongo que me merezco”, concluye Sibilia.