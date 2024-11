Yanina Latorre contó cómo Wanda Nara le compartía detalles íntimos de Mauro Icardi y la China Suárez

La panelista de LAM reveló que su principal fuente, a quien llamaba “El Petisero”, era en realidad la propia conductora.

Hoy 10:34

Yanina Latorre opinó sobre cómo Wanda Nara y L-Gante están llevando adelante su noviazgo en los medios mientras Mauro Icardi está lesionado y estalló el escándalo entre ambas.

A la conductora no le gustó la opinión de la panelista y la amenazó con hacerle un juicio para que aprendiera a, según ella, no hablar de las personas sin datos precisos, lo que le molestó muchísimo a Latorre.

Luego de haberle puesto los puntos a través de sus stories de Instagram, Yanina aclaró en LAM que siempre habla con información precisa. En este contexto, reveló que era Wanda quien le filtraba intimidades sobre Mauro y China Suárez tras que explotara el escándalo por el affaire que habrían vivido hace casi tres años.

Yanina recordó el affaire de Mauro Icardi con China Suárez y mandó al frente a Wanda Nara

Yanina Latorre reveló que su fuente principal, a la que llamaba “El Petisero”, en realidad era Wanda Nara, quien le filtraba intimidades sobre Mauro Icardi y China Suárez.

“El testigo inventado, El Petisero, que me contaba todo, era Wanda... No me inventé nada. Me guardé todo por si viene un juicio... Estoy harta de estas tilingas”, sentenció, sin filtro.

A lo que Ángel de Brito aclaró que él es “testigo” de los chatas que Wanda le mandaba a Yanina.