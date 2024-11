Ibai Llanos mostró su impactante antes y después de bajar 35 kilos: "en las doy estoy guapete"

Hace ya cinco meses que Ibai Llanos decidió hacer un rotundo cambio de vida y compartir todo el proceso con sus millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, el streamer y youtuber español realizó un descargo después de las críticas que recibió por haber bajado 35 kilos.

Una cuenta de X (ex Twitter) llamada Terreno Viral publicó dos fotos que muestran el antes y el después del creador de contenidos de 29 años y se viralizaron. Los usuarios de las redes publicaron comentarios polémicos tales como “Está bien que no sea tan gordo, pero se veía más sano antes, ahora parece que le queda un año de vida”, “Es raro lo que voy a decir, pero le quedaba mucho mejor ser gordo”.

Cansado de las críticas, Llanos decidió hacer frente a estos mensajes y posteo dos fotos en su cuenta de Instagram. “2022 vs 2024. En las dos estoy guapete”, sostuvo.

En X, Ibai le contestó a alguien que salió en defensa suya tras las críticas: “Ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, pudiéndome atar los cordones de las zapatillas, pudiéndome poner el cinturón del coche y poder dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos”.

“No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud. Si me ven más feo o más guapo, me da igual. Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan”, aseguró respecto a su cambio de su estilo de vida.

Sobre los que lo critican, indicó: “Han estado durante años llamándome gordo y obeso, y ahora tienen que tirar de otra cosa, es normal”.

Por último, Llanos explicó que estuvo mostrando en TikTok el paso a paso de su cambio físico y cerró: “Cuesta mucho decir que alguien está currando (trabajando) bien en algo, pasa siempre”.

Cuando había cumplido dos meses de entrenamiento y cambio físico, el streamer había comentado en un video: “Ha sido poquito tiempo, pero intenso. Les quería dar las gracias a todos los que seguís comentando que me siguen desde el primer día".

Además, aseguró que el proceso recibió miles de mensajes positivos: “Hay mucha gente que me comenta ‘estaba en una mala racha’, ‘necesitaba un poco de motivación’ o ‘necesitaba un cambio en mi vida’ y siento que lo que estoy haciendo es útil para algunas personas. No es que yo sea un superejemplo, para nada. Ya saben la vida que he llevado”.