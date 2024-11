Expusieron los chats de un profesor acusado de pedir plata y favores sexuales para subir notas en Tucumán

La investigación comenzó a partir de una denuncia que llegó a la Fiscalía Federal N°2 dependiente del Fiscal Agustín Chits.

En medio del escándalo que sacude a la Escuela de Enfermería de Aguilares, en Tucumán, se conocieron los chats que complican al profesor acusado de pedir plata y favores sexuales a cambio de subir las notas.

“Si quiere más plata que me suba. Cuando me suba la nota recién obtendrá más dinero, si ya cobró de mi parte. Siempre le pasé cuando quedamos”, le dijo una estudiante a otra que oficiaba de intermediaria entre los alumnos y el docente.

La conversación continuó con un reproche de la alumna: “Que te diga cuánto es cuando impacten las notas, pero que no se zarpe tampoco porque vendo comida. Ya me tiene harta, espero que las suba”.

En paralelo, la estudiante “valijera” o “recaudadora” -así fue como la apodaron, ya que se encargaba de manejar el dinero que cobraba el profesor- le escribió al docente para apurarlo: “X está desesperada por la nota. Falta que le subas. Dice que te invita el menú del día si le subís”.

La investigación comenzó a partir de una denuncia que llegó a la Fiscalía Federal N°2 dependiente del Fiscal Agustín Chits. En la misma, se acusa a docentes de la carrera de enfermería no solo de favores sexuales, sino de cobrar dinero a estudiantes a cambio de adulterar notas de exámenes parciales, finales y hasta incluso pagar un monto para poder aprobar tesis.

La fiscalía abrió la investigación y comenzó a tomar declaraciones a estudiantes y docentes de la carrera. De acuerdo a fuentes judiciales hasta el momento, se han tomado testimoniales y se ha solicitado documentación al departamento de asuntos jurídicos de la UNT. También se aportaron audios, capturas de chats y recibos de transferencias que darían cuenta de las irregularidades académicas en la Escuela de Enfermería del sur de Tucumán.

Este medio también tuvo acceso a algunos audios anexados en la causa, en la que se menciona el accionar del profesor. “Vos sabés que está desatado R. Está pidiendo $40.000 por un examen. Cuando vos me habías dicho, no te había creído. Después que me contaste, me mandó un mensaje una excompañera y me preguntó si R. había cambiado el número. Le pregunté por qué y me dijo que le escribió de otro número diciendo que para subirle la nota necesitaba $30.000″, contó una estudiante.

En ese sentido, le detalla que pide ese monto para el segundo parcial del practicantado de enfermería. “¿No tiene miedo que lo denuncien?”, preguntó la otra joven. “Y, yo calculo que no, hace cuánto viene con esto... En cualquier momento va a explotar esa escuela”, le contestó.

Esta misma estudiante, en otra charla, relató que durante una práctica otro docente se dio cuenta de que ninguno había estudiado: “El profesor le preguntó cómo se había sacado 9. Si nos llaman a un examen de ingreso a los hospitales, estamos todos perdidos”.