Una familia busca desesperadamente a su gatito en el barrio Siglo XXI

Hoy 08:53

Buscan a un gatito que se extravió en el barrio Siglo XXI. El felino tiene pelaje marrón oscuro y claro, así como también, ojos de color verde.

Su familia no deja de buscarlo y es por eso que acude a la solidaridad de la población santiagueña para dar con su paradero. Además, señalaron que no es usual que salga solo y no vuelva.

Por cualquier información comunicarse al 3854835838.