Tres partidos definirán los semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional

juegan Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza, All Boys vs. San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán vs. San Telmo.

Hoy 07:46

Este domingo se disputarán los tres partidos restantes de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, donde se definirán los equipos que acompañarán a Nueva Chicago en las semifinales por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2025. Con ventaja deportiva en juego, los clubes mejor posicionados en la tabla intentarán hacerla valer para continuar en la lucha. El primer encuentro será a las 17 horas entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza en el estadio Abel Sastre. El equipo local buscará revertir el 3-1 sufrido en la ida, un desafío que promete intensidad, ya que un triunfo por dos goles le bastará para acceder a la siguiente fase. Julio Barraza será el árbitro encargado de impartir justicia en este decisivo cruce. Más tarde, a las 18.50, San Martín de San Juan recibirá a All Boys en el Hilario Sánchez. Los sanjuaninos llegan con la ventaja de haber ganado 1-0 en Floresta y buscarán mantener su diferencia. Por su parte, el conjunto visitante está obligado a lograr un triunfo por dos goles para seguir con vida en el torneo. Fabrizio Llobet será el árbitro principal de este partido. Finalmente, a las 21.10, San Martín de Tucumán enfrentará a San Telmo en La Ciudadela. El Santo tucumano, que venció 2-1 en la ida en la Isla Maciel, intentará sellar su pase a las semifinales para continuar soñando con un regreso a la máxima categoría. Andrés Gariano será el juez encargado de dirigir este último choque de la jornada. Los ganadores de estos encuentros se sumarán a Nueva Chicago en las semifinales del Reducido, acercándose un paso más al ansiado ascenso. El domingo promete emociones fuertes y definiciones cargadas de dramatismo.

TEMAS Primera Nacional