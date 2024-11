Alberto Fernández denunció por falso testimonio a la madre de Fabiola Yañez

El expresidente acusó a Miriam Yañez Verdugo de mentir en su declaración en la causa por violencia de género. Se confirmó que el caso será investigado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo.

Hoy 08:20

Alberto Fernández presentó una denuncia penal por falso testimonio contra Miriam Yañez Verdugo, mamá de Fabiola Yañez. El expresidente la acusó de mentir en su declaración en la causa por violencia de género en su contra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un escrito presentado en Comodoro Py, el exmandatario solicitó que el caso sea investigado en la Justicia Federal. El martes, según informa TN, se confirmó que la denuncia cayó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo.

A mediados de septiembre, la mujer viajó de España a la Argentina para declarar ante el fiscal Ramiro González. En aquella oportunidad, dio detalles de las situaciones de maltrato que supuestamente sufría su hija cuando vivían en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández.

“Me dijo ‘soy el Presidente, hago lo que quiero’”, le habría afirmado el expresidente mientras la agarraba del brazo, de acuerdo a la versión de Yañez Verdugo. La testigo también contó que presenció cuando Alberto “zamarreó y tiró al piso” a Fabiola cuando llevaba ocho meses de embarazo.

Lo más contundente fue la confirmación de un supuesto golpe. La mujer declaró que vio a su hija con un moretón en el ojo. Fue durante un viaje a Misiones en 2021.

En este sentido, la mamá de la ex primera dama contó que una mañana le llevó el desayuno a la cama y ahí notó la lesión. Cuando le preguntó qué había pasado, Yañez le dijo que “había discutido con Alberto, que era de noche en la cama y que le había pegado un manotazo”.

Una causa por corrupción que destapó la olla de los supuestos maltratos

La causa por violencia de género contra Alberto Fernández se inició en agosto de este año y fue un desprendimiento del caso de los seguros que está investigando la Justicia Federal, a cargo del juez Julián Ercolini, contra el expresidente.

Todo se descubrió después de que se peritara el celular de María Cantero, la histórica secretaria de Fernández, donde los investigadores encontraron fotos de Fabiola Yañez con moretones en la cara y el brazo. También hallaron mensajes que la ex primera dama mantenía con Cantero, en donde le contaba lo que estaba viviendo en 2021, mientras se hospedaba en la quinta presidencial.

Ercolini citó a declarar a Cantero, quien afirmó que conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años, y dijo que mantuvieron una relación de “confianza y amistad” con el exmandatario. En ese contexto, cuando el fiscal le preguntó por qué no habló con el exmandatario sobre la violencia que sufría Yañez, sostuvo: “Porque es algo de su vida privada, que no me correspondía decirle nada”.

“Intenté acompañarla con lo que me contaba. Ella me hablaba sobre los golpes y que había discutido por un mensaje de una amiga”, explicó. Luego, lamentó: “Nunca pude ir a verla. Y quedó ahí. Creo que después de eso no hablamos nunca más del tema”.

A todo esto, Alberto Fernández negó rotundamente haber maltratado a su expareja, con quien tiene un hijo. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, aseguró en una entrevista al diario El País, de España.

Además, presentó una testigo que declaró que Yañez tenía problemas de “alcoholismo y desequilibrio emocional”. La mujer aportó tres fotos en donde se la ve a Fabiola con botellas de champagne, y describió “cambios abruptos” en el comportamiento de la ex primera dama tras consumir alcohol: “Lo que más llamaba la atención es que dos copas cambiaban rotundamente su estado emocional”, afirmó.

Para la querella, se trata de una estrategia de la defensa para intentar desacreditar la denuncia. Según Fabiola, fue víctima de “lesiones graves, doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”. Además, le atribuyó “amenazas coactivas” y “violencia reproductiva”.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO