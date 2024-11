Operaron a Benjamín, el hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero: “Los segundos fueron eternos”

La hija de Diego Maradona compartió en sus historias su agradecimiento por la intervención quirúrgica de la nariz que tuvo el futbolista de 15 años.

Hoy 21:15

En las últimas horas, Gianinna Maradona vivió un angustiante momento con su hijo Benjamín Agüero, fruto de su relación con Sergio “Kun” Agüero. Por medio de sus redes sociales, la hija de Diego Maradona compartió con sus seguidores cómo se sintió mientras su hijo era intervenido quirúrgicamente, le agradeció a los médicos y a sus seguidores por el apoyo.

Benjamín, que a sus 15 años juega en las inferiores de Independiente, se tuvo que someter a una operación para poder respirar mejor. En la primera historia que compartió la diseñadora se puede ver un sector del hospital: “El ambo azul, un pasillo, la señora ansiedad a flor de piel, el nudo en la panza, la corbatita en la garganta, el llanto desconsolado por momentos, una espera imposible y una charla constante al cielo”.

“De tres pasamos a cinco horas y los segundos eran eternos. Mil preguntas, el miedo”, detalló sobre la duración de la internación. Maradona no se presentó sola en el lugar, sino que fue acompañada de su madre, Claudia Villafañe, quien se convirtió en su sostén durante el momento de tensión y angustia: “Ella ahí agarrándome la mano, calmándome, aunque seguro estaba más nerviosa que yo. Gracias Ma por no despegarte de mí”.

Claudia no fue la única compañía. Gianinna mencionó al Diez: “Gracias, pa por no despegarte de él. Gracias a los dos por darme calma y amor cuando no podía pensar con claridad y necesitaba volver a verlo”. Y agregó: “Gracias, vida por recordarme que la salud es lo único que importa”. Tras estas palabras le agradeció al equipo médico por la atención y la contención en este momento: “Cuidó por varias horas a la persona más importante de mi vida. Los llevo en el corazón para siempre”.

Embargada por la emoción, le dedicó unas palabras a Ben, apodo con el que lo llama su madre: “Sos mi orgullo, mi amor desmedido para con vos es eterno. ¡Ser tu mamá es la mejor aventura del mundo! Tu ‘no llores’ antes de dormir no me lo puedo sacar de la cabeza. Gracias por tanto, mini marciano gigante. Te amo. Ahora vas a poder respirar al 100%”.

Horas más tarde, hizo una segunda publicación agradeciendo a la enfermera que estuvo a cargo de su único hijo. “Un gracias más grande a ella, su nombre es igual a la playa donde fui muy feliz con mi familia. Donde solo había risas, complicidad y mucho amor. Un guiño al corazón”, comenzó la misiva dirigida a la enfermera.

“Marisol, sos la mejor enfermera del planeta Tierra, con la cofia más espectacular de la clínica. Qué buen abrazo te pegué antes de irme. Gracias por todo”, cerró, junto a dos emojis de corazón en color violeta.

Luego de lo que ella denominó como “el día más largo de mi 2024″ se tomó unos segundos para agradecer los mensajes que recibió por parte de sus amigos, familiares y seguidores: “Gracias a todos los que me acompañaron y me abrazaron el alma con un simple mensaje, un llamado o viniendo a mi casa. Los amo”.

La operación se dio de manera exitosa y Benjamín se encuentra haciendo el postoperatorio en su casa. En su cuenta de Instagram el hijo del Kun publicó una fotografía de cómo se encuentra horas después de la intervención quirúrgica y bromeó acerca de su aspecto en la imagen.

“Gracias por los mensajes, por suerte salió todo bien. Tengo la cara medio en la B, pero estoy bien”, fue todo lo que escribió en la foto, donde se lo puede ver con un vendaje en la nariz y rastros de sangre seca en las fosas nasales.