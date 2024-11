Una mujer denunció al Dipy por abuso sexual: “Me prometió trabajo y por eso fui a su casa”

Una mujer de 34 años denunció al Dipy por abuso sexual. La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional. Según dijo, fue engañada a la casa del cantante por una oferta laboral, y allí ocurrieron los tres hechos.

En la denuncia, comentó que el último abuso ocurrió en mayo, y hasta presentó chats y comprobantes de pago de los remises que el músico le pidió cada vez que se vieron.

“Lo conocí personalmente en el mes de octubre de 2023, cuando me invitó por WhatsApp a un bar donde tocaba como DJ. Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza, pero no nos conocíamos en persona hasta el evento que referí”, indicó en su declaración.

Luego, agregó: “La tercera y última vez que fui violentada sexualmente por el nombrado fue el 16 de mayo de 2024. Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living, en los sillones, como siempre, y otra vez se tiró encima mío”.

“Le pedí que no lo hiciera. Se bajó los pantalones y la ropa interior. A la vez, él me sacó la remera y el corpiño”, relató la denunciante.

Asimismo, detalló: “Cuando terminó, se prendió un cigarrillo, pidió un auto para que volviera a mi casa y me dio el dinero para pagar el viaje”.

“Fue la última vez que lo vi. Nuevamente no puedo asegurar a qué empresa pertenecía el vehículo. Después, en mi chat se ve que le hablé preguntándole por el trabajo, pero él no me respondió y al darme cuenta de que todo era mentira, lo bloquee”, sumó.