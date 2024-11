Yanina Latorre arremetió contra La China Suárez: “Si yo fuera la madre de Franco Colapinto me asusto”

La panelista de LAM fue como invitada al living de Susana Giménez; defenestró a la actriz por salir con el piloto de Fórmula 1; además, contó la verdad detrás de la relación Wanda Nara y Mauro Icardi.

Hoy 18:30

Este domingo, Yanina Latorre visitó el programa de Susana Giménez y, como era de esperarse, apuntó contra varios famosos. Entre ellos: estuvieron Wanda Nara, Mauro Icardi, Pampita y La China Suárez, a quien criticó nuevamente por su relación con Franco Colapinto. Junto a Miguel del Sel, quien fue el encargado de darle un toque humorístico a la noche con su personaje de La Tota, la periodista defenestró a la actriz.

Todo empezó cuando Yanina arrancó a pasar revista y surgió el nombre de La China Suárez. “¿Y Colapinto? Mirá que yo a La China le presenté al campeón de Las Parejas, campeón de Fitito, y no agarró viaje. Justo apuntó allá arriba... Van todas por el monedero”, bromeó Del Sel. “¿Pero por qué? Todavía es chico, tiene 20 años”, cuestionó Susana. “No enganchó un Uber, como vos”, retrucó el humorista, en un juego de palabras entre la app de autos y Huberto Roviralta, ex de la diva.

A continuación, mostraron en pantalla las imágenes de Suárez y Colapinto en las calles de Madrid a la salida de Los 33, uno de los restaurantes más top de la capital española. “Ella estaba justo en Madrid. No sé a qué fue. Por ahí lo fue a buscar, es capaz. Porque la chica tiene un tema... A mí no me importa, pueden salir, ella está soltera”, lanzó Latorre.

“Creo que la diferencia de edad no es tanta. Pero si yo soy la mamá de Colapinto y me viene con La China me asusto. Tiene tres pibes, es grande, salió con medio país, mucho casado... Me asusto”, continuó. Ante la las risas de la conductora y los presentes en el estudio, aseguró: “Yo creo que La China, a pesar de ser de las más bellas de la Argentina, ve un pibe que se pone de moda y no para hasta que no lo agarra, como diciendo: ‘Tomen, miren’”. “Puede ser”, respondió Susana, un poco desorientada ante las fuertes declaraciones de la panelista.