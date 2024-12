La cooperativa que ganó el contrato para pintar el edificio de Anción Seguros le pagó pasajes a Miami a un exfuncionario

Irregularidades. “Nuestro Lugar” fue la elegida para arreglar las oficinas. También compró un lote en un barrio privado cerca de Pinamar. En 20 años emitió 4 facturas.

Hoy 09:13

La cooperativa “Nuestro Lugar” fue parte del andamiaje utilizado para desviar millones de pesos del negocio de los seguros. La investigación judicial reveló que hizo transferencias para comprar un lote en un barrio privado exclusivo, ubicado cerca de Pinamar. Y que pagó los pasajes de un ex funcionario de Nación Seguros para viajar a Miami, en abril de este año. ¿De dónde provenía el dinero de la cooperativa? Está probado que recibió transferencias sospechosas de algunos brokers. Pero ahora trascendió que ganó una licitación sospechosa para pintar y arreglar todo el edificio de esa empresa.

La licitación 0011/2022 fue anunciada en los medios de comunicación en agosto de ese año. El trabajo consistía en pintar las oficinas centrales de Nación Seguros, instalar artefactos de iluminación, y colocar paneles fonoabsorbentes. Dos cooperativas hicieron ofertas, pero solo “Nuestro Lugar” pasó el análisis técnico. “La propuesta de la cooperativa Karagonis está incompleta, el cronograma de trabajo enviado no posee un desarrollo Trabajo/Tiempos y no respondió a las consultas realizadas a su propuesta”, dice un informe emitido por la Gerencia de Administración.

Ese documento, al que tuvo acceso Infobae, fue aportado hace una semana por la actual conducción de Nación Seguros. Hay mails internos y otros documentos que revelan el paso a paso de la sospechosa licitación. Antes de llegar al directorio para su aprobación, el trámite pasó por varias gerencias. Nadie planteó objeciones.

El presupuesto original ofrecido por la cooperativa fue de $17.858.000, pero el costo final de la obra, con una serie de readecuaciones, terminó siendo mucho más.

En el expediente entregado a la Justicia por el actual gerente de Legales de Nación Seguros aparecen las facturas abonadas a “Nuestro Lugar”. Llama la atención que la primera factura emitida por esa obra, el 26 de abril de 2023, lleva el número 0005. Fue por un monto total de $4.076.891. Pero la cooperativa operaba desde el 31 de mayo de 2004, según consta en esa misma factura. Dicho de otra manera, en casi veinte años, apenas había emitido 4 facturas.

En total son 28 facturas. La última se emitió el 23 de diciembre del año pasado, en pleno recambio de autoridades.

Factura Número 5

Por el escándalo de los seguros, se terminó comprobando que detrás de la cooperativa “Nuestro Lugar” había un grupo de personas muy vinculado a funcionarios de Nación Seguros. Al momento de citar a indagatoria a todos los imputados, el juez Ercolini reveló que Marcos Eufemio, ex gerente de compras, habría intervenido en la contratación de la cooperativa.

El otro ex funcionario de Nación Seguros ligado a la cooperativa es Mauro Tanos, un ex camporista que fue promovido por el actual gobierno a gerente general aunque también salió eyectado por el escándalo.

La investigación judicial desnudó las vinculaciones entre Tanos y Alfredo Del Corro, un empresario que manejaba las cooperativas sospechadas y está detrás de al menos dos de las aseguradoras investigadas. Todo surgió a partir de un allanamiento en la “sede” de la empresa San Ignacio, donde un abogado entregó dos cajas repletas de documentación. La Policía sospechó de la maniobra, siguió el auto que trasladó las cajas, y terminó en la casa de Del Corro, donde había dos camionetas Jeep Commander.

Cuando analizaron la documentación se dieron cuenta de que una de ellas, patente AG351AO, tenía una cédula azul a favor de Tanos. Era solo el comienzo.

Los investigadores comprobaron que al menos tres cooperativas, “Nuestro Hogar”, “7 de mayo” e “Irigoin”, fueron utilizadas para desviar millones de pesos y comprar propiedades, autos de lujo, y hasta plateas en el estadio de River Plate.

En el caso de “Nuestro Lugar”, registrada a nombre de la mujer de Del Corro y otras personas, se probó que transfirió $ 6.050.013 al Fideicomiso “Links Country de Mar” para adquirir el lote 179 del barrio Villa Robles, a 15 kilómetros de Pinamar. Ese barrio privado fue fundado por el empresario Raúl Vertúa, detenido en la causa de los cuadernos. El resto del dinero lo aportó la cooperativa “7 de mayo”. En total se abonaron casi 30 mil dólares.

La cooperativa que ganó la licitación para pintar y arreglar el edificio central de Nación Seguros también financió un viaje de Tanos y su familia a Miami, en abril de este año. La agencia de viajes “Tower Travel” recibió un cheque electrónico de $5.200.000 emitido por “Nuestro Lugar”

Del Corro y el grupo que lo secundaba ahora deben desfilar por Tribunales y dar explicaciones. Llamativamente, no quieren ser fotografiados. Por eso, pidieron declarar por Zoom.

Alberto Fernández inauguró la ronda de indagatorias

La ronda de declaraciones comenzó el miércoles pasado con la declaración del ex presidente Alberto Fernández. Entre jueves y viernes también se presentaron en Comodoro Py Héctor Martínez Sosa, su mujer María Cantero, el ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano y uno de los ex directores de esa empresa, Gustavo García Argibay. El único que contestó las preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez Ercolini fue Pagliano. El resto decidieron declarar por escrito.

Tras un cruce muy tenso con el juez, Fernández se encargó en su indagatoria de defender el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. Sostuvo que esa norma terminó con la “cartelización” aunque destacó que no la impulsó él. Además, el ex presidente dijo que el decreto fue “una decisión política que no debería ser objeto de materia penal ni de judicialización”. “No entiendo qué hago dando explicaciones de esto ante un juez penal”, se quejó.

Fernández también intentó desligarse del broker Héctor Martínez Sosa. “He tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, dijo.

Al día siguiente, el broker Martínez Sosa hizo lo mismo. Dijo que su vínculo de amistad con Fernández no influyó en sus contratos. Difícil de creer. El empresario también le hizo un guiño a su pareja: “De ninguna manera las designaciones fueron direccionadas por mi mujer María Cantero, más allá que siempre se preocupó porque me fuera bien en mi trabajo, como es lógico”.

Sin embargo, los chats de la causa revelaron que María Cantero, desde su lugar en la Casa Rosada, contactó a decenas de funcionarios y realizó gestiones para su marido. Los mensajes también revelan que Martínez Sosa estuvo varias veces en Olivos y hasta se reunió con Fernández en secreto. Algunos de esos encuentros no figuran en los registros oficiales de la quinta presidencial.

La declaración más extensa hasta ahora fue la de Alberto Pagliano, el único que contestó preguntas del fiscal y del juez. El ex presidente de Nación Seguros conoce a Fernández desde los 80′. Pero su estrategia apuntó a desmarcarse. “El presidente electo por entonces no me ofreció el cargo en reunión o llamado alguno. Es más, durante mi gestión y su gestión en esos cargos, a Alberto Fernández creo que lo vi dos o tres veces en algún acto o reunión protocolar”, apuntó.

Es más, agregó que no era de sus amigos íntimos: “Si bien es cierto que he compartido cierta parte de mi carrera en el ámbito de los seguros con el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández, y me une con él una relación añosa de cierta amistad (no lo cuento como uno de mis amigos íntimos), tal mención en la imputación tampoco se comprende si a partir de ella no hay una corroboración de un accionar ilícito”.