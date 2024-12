Preocupa el rápido deterioro en la salud de Elton John: ahora perdió la vista

El músico trabajó en la producción de un musical pero reconoció que no lo pudo ver.

Elton John volvió a hablar sobre su estado de salud. La semana pasada contó que había perdido la visión en un ojo por una “infección ocular grave”. “Perdí la vista”, destacó en un evento donde participó en las últimas horas.

En septiembre, el legendario artista reveló que había estado con una infección que lo dejó con “la visión limitada”. “Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo impactado”.

John brindó nuevos detalles en su presentación en la gala de The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda), una adaptación musical de la novela y película de 2005 del mismo nombre, donde contó a la audiencia que ahora perdió la vista. John trabajó en la música de la producción.

“No pude asistir a muchos de los avances porque, como saben, perdí la vista”, dijo en el escenario, según The Guardian, acompañado por su esposo David Furnish. “Por eso me resulta difícil verlo. Pero me encanta escucharlo y sonó bien esta noche”.