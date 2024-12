La escapada a Cancún de Cinthia Fernández y Roberto Castillo que terminó en conflicto: “¡Mis hijas están con el verdulero!”

De viaje con su novio, la modelo contestó las preguntas de sus seguidores y perdió la calma por los comentarios sobre su maternidad.

Hoy 08:57

Bajo el sol abrasador de Cancún, con arenas blancas y aguas turquesas como telón de fondo, Cinthia Fernández decidió enfrentar desde su cuenta de Instagram una avalancha de preguntas y críticas que acompañaron su más reciente escapada. Todo comenzó con una historia publicada en la tarde del domingo, en la que una simple caja de preguntas invitaba a la curiosidad: “Pregunten que respondo en el viaje”.

La primera consulta, inevitable, apuntaba directamente al destino. Con un escueto “Sí”, la bailarina confirmó que había cruzado las fronteras. Otra de las preguntas no tardó en llegar: “¿Se fueron solos?”. De nuevo, la respuesta fue breve, aunque cargada de intención: “Sí”. Pero el verdadero revuelo llegó con la tercera consulta, una que últimamente se suele ver más seguido, pero que curiosamente parece reservada exclusivamente para las madres. “¿Y las nenas con quiénes se quedaron, con tu mamá y Carmen?”, le cuestionaron. Visiblemente molesta, respondió con sarcasmo: “¡Con el verdulero de la casa! Las cuida una semana... Obvio con mi mamá y Carmen. No entiendo a la gente”.

El viaje también se vio salpicado por un tema delicado: una publicación realizada por la ex de Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia, en la que se insinuaban acuerdos recientes. Sin rodeos, la mediática aclaró: “Lo único que me importa es que llegó a un acuerdo por él y sus hijas. Algo que siempre buscó y quiso. Me alegra mucho porque es un gran hombre y papá que necesitaba paz y acomodar todo con lo más importante de su vida”.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron de apoyo. Una seguidora la cuestionó directamente: “Vos como madre tendrías que incentivar que acompañe a las hijas ante todo”. Cinthia, sin perder la oportunidad de responder con contundencia, replicó: “¿Qué se piensan? ¿Qué se las agenda de otras familias? Qué saben si avisaron. El viaje lo sacamos hace mil. ¿Por qué no dejan de molestar?”.

En medio de las preguntas, Cinthia dejó entrever un deseo que sorprendió a sus seguidores. Al ser consultada acerca de si le gustaría tener otro hijo, no dudó en responder: “Un varón”. Esta confesión añadió un matiz más íntimo a las declaraciones que caracterizaron la jornada.

Mientras tanto, las imágenes que acompañaban sus publicaciones pintaban un escenario idílico. Bajo el cielo despejado de Cancún, la pareja disfrutó de momentos en la playa y junto a la piscina del hotel, con copas en mano y risas compartidas.

Lejos de apagar la polémica, este viaje no solo destacó por las respuestas de Cinthia a sus seguidores, sino también por el reflejo de cómo lidia con la constante exposición y las críticas a las que se enfrenta. En el centro de este torbellino, una cosa quedó clara: la también empresaria no guarda silencios. Y Cancún fue, al menos por unos días, su refugio.

En tanto, es importante recordar que el mundo de Francesca, la menor de las tres hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico, se llenó de alegría y celebraciones en su décimo cumpleaños, una fecha que se vivió con entusiasmo tanto con su madre como con su padre. La semana pasada, disfrutó de dos fiestas cargadas de risas, emociones y amor, cada una reflejo del vínculo que mantiene con ambos.

El primer festejo fue una auténtica explosión de energía. Cinthia, siempre dispuesta a crear recuerdos memorables para sus hijas, organizó una espectacular jornada. Allí, Francesca vivió momentos de pura diversión, entre juegos colgantes, desafiantes circuitos y actividades llenas de adrenalina.

Las imágenes que compartió la influencer en sus redes sociales mostraron a una Francesca radiante, disfrutando de cada detalle. Con una sonrisa que iluminaba cada fotografía, la niña mostró su alegría mientras cruzaba puentes colgantes o enfrentaba retos junto a sus amigos.

El fin de semana trajo consigo otro capítulo especial. En casa de Matías Defederico, Francesca fue agasajada con una pijamada de ensueño, que incluyó un toque diferente: un spa preparado especialmente para ella y sus amigas. Entre mascarillas de colores, risas y momentos de relajación, la cumpleañera y sus invitadas vivieron una experiencia única.

Defederico, orgulloso de su hija menor, no dejó pasar la ocasión para dedicarle unas palabras cargadas de emoción: “Que esa sonrisa perdure en tu carita hermosa de por vida, hija mía. Te amo con el alma. Gracias por esas palabras hermosas que me dijiste, acá voy a estar siempre a tu lado”, escribió el exfutbolista en sus redes sociales, acompañando su mensaje con imágenes que capturaron la magia del festejo.