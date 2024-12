Se filtró un audio de Mauro Icardi hablando sobre la China Suárez: "Espero que me dé bola y podamos ser novios"

En vivo en LAM, Yanina Latorre reveló un mensaje del futbolista del Galatasaray en el que habló sobre su relación con la actriz.

En medio de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, este martes se filtró un audio en el que el futbolista hablaba de su vínculo con la China Suárez y su deseo por empezar una relación con ella. El mensaje fue compartido por Yanina Latorre al aire de LAM.

En los primeros segundos del mensaje, el delantero apuntó contra su expareja tras su reciente entrevista con Susana Giménez y destacó la actitud de la actriz: “La feminista que se hace la víctima de mujer despechada, de mujer agredida, insultada, y después anda tirándole a otra mujer. Ya hace tres años pasó, pero ella se portó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando. Cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en un juicio de todo tipo de índole, es rarísimo. O sea está muy despechada, muy resentida, la llama a Susana para ir al programa, hablar de la China y mostrar sus mensajes. La verdad que es patético”. Fue entonces cuando Icardi se refirió a su deseo de comenzar una relación Suárez: “Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.

En medio de un nuevo episodio mediático que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista del Galatasaray decidió responder a las acusaciones realizadas por su expareja, marcando un fuerte contrapunto en una relación que sigue generando titulares. Según relató Pepe Ochoa en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, el futbolista no dudó en calificar las declaraciones de Wanda como mentiras, mientras defendió su postura y reveló detalles sobre lo que definió como un patrón de violencia y manipulación que habría vivido durante años.

La palabra de Mauro Icardi a las denuncias de Wanda Nara

“Wanda ejerció durante años violencia física para conmigo, también violencia digital, la cual me trajo muchos problemas económicos”, declaró Icardi en mensajes que el panelista leyó al aire. El jugador asegura tener pruebas de cada afirmación y sostiene que su expareja utilizó sus redes sociales para perjudicarlo, escribiendo mensajes a compañeros de equipo y publicando contenido conflictivo. “Por ejemplo, cuando puso el posteo del huevito del hijo que queríamos tener, fue Wanda”, añadió.

El futbolista también mencionó las implicancias que tuvieron las supuestas acciones de Wanda en su entorno laboral y personal. “Me ridiculizó laboralmente, tengo pruebas en el expediente que presenté tanto acá como en Turquía e Italia. Me hizo perder mucha plata con estas actitudes violentas de maltrato y de querer controlar todo a través de mis redes y de mi teléfono”, afirmó. Asimismo, relató que Wanda habría retenido su teléfono durante una semana tras regresar de Argentina, utilizándolo para responder en su nombre a colegas y generar conflictos en su ámbito profesional.

El conflicto no solo incluye acusaciones de manipulación digital, sino también menciones a terceros involucrados, como la China Suárez y Elián. Según Icardi, Wanda amenazaba con tomar decisiones drásticas si él asistía a eventos donde pudiera encontrarse con la China. “Wanda durante mucho tiempo me corría insinuando que se iba a matar si se cruzaba con la China o yo me cruzaba con la China. Tengo las pruebas, presenté todo en la Justicia”, aseguró.

Por otro lado, Icardi señaló que el manejo económico por parte de Wanda fue otra de las áreas de conflicto. Afirmó que su expareja hizo uso indebido de extensiones de sus tarjetas de crédito, lo que lo llevó a cortar su acceso. “Así de inescrupulosa es Wanda. Pagó ella con mi extensión y por eso ahora le corté el acceso. No sea cosa que empiece a pagar cosas y me ensucie, que es lo que quiere”, dijo el delantero.

En el marco judicial, Icardi manifestó que las estrategias legales de Wanda buscan desviar la atención de las pruebas presentadas en su contra. “Cuando vieron que lo que presentábamos nosotros la dejaba bastante mal parada, empezaron con estas estrategias. Por ejemplo, por qué hay faltantes de dinero, por qué usufructuaba rentas que me corresponden a mí”, indicó. Además, expuso que durante uno de los viajes de Wanda, sus hijas quedaron solas, algo que él considera inaceptable.

Las declaraciones del futbolista dejan en evidencia la magnitud del conflicto que atraviesan, en un caso donde las acusaciones cruzadas y las tensiones personales parecen no tener fin. La disputa, que incluye aspectos económicos, familiares y mediáticos, promete continuar desarrollándose tanto en la opinión pública como en los tribunales.