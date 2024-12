El fuerte mensaje de Gallardo para los jugadores: "El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar"

El DT de River brindó una picante conferencia de prensa tras el empate con San Lorenzo.

Hoy 12:03

Marcelo Gallardo, director técnico de River, brindó una extensa conferencia de prensa luego del empate contra San Lorenzo en el Monumental: aceptó el "descontento de la gente" que silbó al plantel y dejó un mensaje a los jugadores, con la mirada puesta en el armado del equipo para 2025. "El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar", lanzó.

En la primera pregunta, el Muñeco fue consultado sobre la clara reprobación de los fanáticos a los futbolistas, en un año muy irregular: "La gente tiene, claramente, la posibilidad de manejar su descontento. Hay que aceptar cuando pasan esas cosas. Hay una exigencia muy marcada en este club y no estamos en la posición que queremos todos. El descontento de la gente se siente (...) Se manifiestan y hay que respetarlo".

En cuanto al análisis del partido, explicó que hicieron "lo más difícil, que fue hacer el gol" y remarcó que el Ciclón llegó al empate con un penal de Leandro González Pírez que "es cobrable, pero accidental". Y agregó: "Lo pone a San Lorenzo de nuevo en el partido y empezamos a ver de qué manera podíamos llegar al gol. Nos costó mucho, como todo este final de año. Hay que aceptarlo".

Luego, afirmó que el objetivo es asegurarse "la Copa para el próximo año y esperar el 2025 con otra expectativa" y reconoció que no pudieron "ser del todo continuos en el juego". "Intentamos armar algo que nos dé mayor solidez de equipo. Lo conseguimos en los primeros partidos. Teníamos que empezar a jugar de una manera que nos identificara mejor. En esa búsqueda de intentar las variantes para jugar de una manera que nos identifique, nos costó. Es una realidad. Nos costó muchísimo", dijo. Además, admitió que no jugaron "no del todo bien ni la forma que" los "identifica"

En la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo le dejó un mensaje a los jugadores, a pocas semanas del inicio del receso y el mercado de pases. "No podemos desconocer lo que estamos atravesando", dijo. Y añadió: "Nos hace falta ser más contundentes y agresivos, ser más claros".

"Algo de esto conozco. Me he críado en este club. La exigencia de la gente siempre ha existido. Toda la vida. Yo he aceptado. Si no aceptás la exigencia de este club, no podés estar en este club. Mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a este club porque te pone la vara alta, es exigente. A mí me encanta", lanzó.

"Como a mí me encanta, lo vivo de la manera que lo vivo. Estoy feliz de estar acá. Me gusta que el hincha sea exigente. Tenemos que ser exigentes. A partir de ahí, construir. La construcción se hace con trabajo, con buena aceptación al trabajo, buena mentalidad, renovando energías, sacando lo negativo. Ahora, hay que atravesar este momento, que es incómodo. El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar. Es así. La exigencia de River marca esto. Lamentablemente te van a exigir. Si no, hay otros lugares en los que hay menos exigencias. Podés jugar igual que hoy y es aceptado", agregó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el recuerdo de la histórica final de Madrid en la previa a un nuevo aniversario (que será el 9 de diciembre), dejó en claro que no se duerme en esos laureles: "Eso ya sucedió, va a estar establecido eternamente, pero para mí ya pasó. Yo no me siento en el lugar donde me puedo quedar cómodo por algo que se ha logrado. No tengo ningún interés. Te imaginás que mi pensamiento va por otro lado. Tengo ganas de construir".

En ese sentido, en un clima tenso en el Millonario, le dejó un mensaje a los fanáticos: "No se construye de un día para el otro. No se construye en medio de inestabilidad. Al hincha, le digo que estén calmos, tranquilos. Confían en mí y yo confío en ellos. Es el mensaje que quiero transmitir. Es un momento incómodo. No hay que volverse locos".

Gallardo palpitó el sorteo del Mundial de Clubes 2025

En una de sus últimas respuesta, Marcelo Gallardo hizo una breve mención al sorteo del Mundial de Clubes 2025, que será este jueves. "Vamos a estar expectantes por cómo es el sorteo. Es una de las grandes competencias del año. Vamos a ser privilegiados de estar en esa competencia", afirmó sobre el torneo de gigantes que disputará el Millonario.