Filtraron audios de la China Suárez criticando a Pampita: “La odio y no tengo problema en decirlo”

Las notas de voz son de 2018 y la actriz se las envió a Wanda Nara.

Hoy 19:24

Este jueves, al aire de A la tarde (América), reprodujeron varios audios que La China Suárez le envió a Wanda Nara en los que habló pestes de Pampita tras el escándalo del motorhome.

“No hay que darle bola, pero porque le está yendo mal, entonces para mí está buscando que alguien salte y nadie salta. Está como sola, está en eso, ¿viste? Yo la odio y no tengo problema en decirlo”, le reveló la actriz a la empresaria en 2018.

Y siguió: “Está bien que está mal el odio, todo. Pero es la única persona por la que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho, y me mintió. Yo no me hago la buena, ni mucho menos... pero tengo la consciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”.

En otro audio, la ex Casi Ángeles involucra a Benjamín Vicuña, su pareja en ese entonces: “Ja, ja. Ella es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benjamín (Vicuña). Ella sabe que de este lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere. Sabe que yo no voy a decir algo”.

Acto seguido, dijo: “Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Y Benja me dijo que a Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla”.

Luego, acusó a la top model y a su madre de hacer magia negra: “¿Mirá si a esta mina le va a importar? No es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Le chu... quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”.

Filosa, sumó: “No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada... Le va a agarrar un ataque con lo linda y buena que es (la bebé)”

También, la artista recordó uno de los encuentros que tuvo con Pampita después del Paltagate: “Yo me crucé cuando estaba embarazada, y me tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este porque Benjamín me dijo que tenía que ver que estaba con él. Pero a mí me daba fiaca verla. Los chicos vienen siempre a casa, pero no los trae ella. Los va a buscar Benja, los trae”.

Además, La China opinó en otra nota de voz sobre la relación que tenían en ese momento Carolina y el extenista Juan “Pico” Mónaco: “Ja, ja. Me hacés reír. Yo no sé por qué Pico Mónaco no se toma el palo”. Y cerró: “Bueno... A nosotros nos escribe siempre gente del círculo que lo conoce y está desesperado. De hecho, ahora están separados. No sé por qué no lo dicen... Pero bueno. Tema de ellos”.