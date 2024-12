Tenso momento entre Eduardo Belliboni y un influencer libertario: terminaron a trompadas en un stream

El dirigente del Polo Obrero agredió al influencer Fran Fijap durante una entrevista. Se trata del joven que estuvo en la marcha contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y que se enfrentó con los manifestantes.

Hoy 19:48

Durante una transmisión en vivo del streaming de Border Periodismo, conducido por la periodista María Julia Oliván, se desató un tenso momento entre el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el influencer libertario conocido como Fran Fijap.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La discusión subió de tono cuando Belliboni intentó agredir físicamente al influencer, lo que obligó a la conductora a intervenir para calmar la situación.

Tras el incidente, Fran Fijap compartió imágenes del momento en sus redes sociales, acompañándolas con una declaración polémica: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que es esta lacra inmunda”.

La entrevista será publicada completa este viernes por la mañana. “Belliboni intentó asesinarme”, resaltó el youtuber con especial énfasis en la primera palabra, escrita en mayúscula.

“Domados”, es un ciclo conducido por Oliván que consta de un debate en el que dialogan dos personas de diferentes pensamientos políticos. Tras la entrevista -que tuvo más de violencia que de charla-, el dirigente sostuvo en declaraciones radiales que quién se violentó primero fue Fijap: “Me agredió física y verbalmente y yo me defendí”. “Cuando terminamos el programa, él estaba enojado porque no pudo probar nada, decía pavadas. Le extendí la mano para saludarlo y me dijo ‘yo no te voy a dar la mano porque sos un viejo pelotudo’, entonces se paró y me empujó. El agredido fui yo”, contó el dirigente en diálogo con AM 750. “Es un provocador, pero las provocaciones tienen un límite”, argumentó Belliboni, que además aseguró que el libertario también le pegó trompadas.

Por su parte, la militancia digital de la Libertad Avanza difundió en X las imágenes de lo ocurrido. Luego se sumó el legislador porteño, Ramiro Marra: “Belliboni no tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen”, dijo y remató: “Los argentinos sabemos muy bien quién es”.

En una comunicación telefónica con LN+ el youtuber argumentó: “Le mostré videos de cuando el Polo Obrero no le permitía a una madre buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y estas cosas a Belliboni se ve que le sentaron mal. Actuó con violencia, fue agresivo, en todo momento me empezó a decir que yo era un pibe que si me pegaba una piña me mataba”.

En la misma nota, Fijap descartó denunciar penalmente al dirigente piquetero, aunque afirmó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”.