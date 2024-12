Javier Milei volvió a pedirles a los empresarios que inviertan: "No vamos a volver al pasado, somos el futuro"

El Presidente criticó las medidas de control de precios del kirchnerismo y aseguró que “está volviendo a nacer la Argentina de la competencia”.

Hoy 20:39

Javier Milei participó de la inauguración de un supermercado junto a empresarios y alentó a la inversión en el país: “No vamos a volver al pasado, no tengan miedo”.

El mandatario, desde Mar del Plata, criticó las medidas de control de precios de los alimentos del gobierno anterior, sostuvo que esas políticas fracasaron y aseguró que “está volviendo a nacer la Argentina de la competencia”.

En tal sentido, Milei expresó que gracias a esfuerzo de los argentinos y al “trabajo incansable del gobierno que eligieron” se terminó la “espiral infernal” y la “angustia” de ir al supermercado y sentir que la plata no alcanzaba. “Estamos sacando los colmillos de ese Estado voraz del cuello de los argentinos y poco a poco veremos que cada vez que un argentino entre un supermercado descubrirá que puede comprar más cosas a mejor precio y a mejor calidad”, remarcó.

“El fin del flagelo de la inflación les trae múltiples beneficios, les permite a las personas saber que lo que van a cobrar por su trabajo va a tener un valor hoy y el mismo valor mañana. Les permite a los empresarios saber que sus costos van a ser los mismos aquí y dentro de un año. Esto genera que todos puedan enfocarse en ser más productivos en vez de estar preocupados por la imprevisibilidad de los precios”, sostuvo.

Ante esto, manifestó que hoy no se busca “aplaudir a un político en un acto patético donde inaugura una obra con sobreprecio como consecuencia de su inutilidad o corrupción” sino que se celebra “la creación de empleo por demanda genuina”.

Sobre ello, resaltó que “no hubo que quitarle dinero a nadie discrecionalmente para crear este empleo”. “Esta inauguración se da en el marco de la recuperación del consumo, que en los últimos meses viene registrando un crecimiento muy por encima de lo esperado, incluso por los más optimistas. Ni hablar de los que esperaban que esto saliera mal, les traigo la noticia que esto sigue mejorando”, aseguró.

“Muchos empresarios están empezando a perder el miedo, ven en nuestro programa económico una oportunidad para realizar inversiones con la tranquilidad de que hay un gobierno que bajo ninguna circunstancia va a entregar su premisa fundamental: el déficit fiscal no se negocia y la propiedad privada se respeta a rajatabla”, manifestó.

En tal sentido, sostuvo que “los primeros que perdieron el miedo fueron los jóvenes” porque frente a un sistema que “no les daba ni les iba a dar soluciones decidieron empujar para que en Argentina haya un cambio total”. “El resto de la población también porque comprendió que la única seguridad que les daba el sistema en el que vivían era que íbamos a seguir en la decadencia. Hoy son cada vez los argentinos que perdieron el miedo. También hay un Gobierno que no tiene miedo, no tenemos medio porque los fracasados se quedaron en el pasado, no vamos a volver al pasado, somos el futuro y el progreso”, remarcó el Presidente en conferencia de prensa.

Es por eso que también le pidió a “los empresarios de bien” que no tengan miedo. “Nosotros estamos haciendo nuestra parte, no vamos a parar hasta romper todas las trabas y cadenas que les fueron poniendo durante tantos años”, expresó y añadió: “Para nosotros no son enemigos, son héroes, benefactores sociales y a pesar de los esfuerzos titánicos de la casta por asustarnos, seguimos firmes con la misma convicción del primer día”.

“Demostramos que la fuerza de las convicciones son más potentes que las maniobras destructivas que inventan todos los días para intentar frenarnos”, insistió el mandatario. También mencionó que se lograron “objetivos con creces” que exceden lo que se propusieron desde el inicio. “Si logramos todo esto con viento en contra, imagínense cuánto más con viento a favor ahora que hemos sentado las bases para el crecimiento y libertad de los argentinos”.

Tras ello, manifestó que “se vienen tiempos prósperos, libres y felices” y que “se terminó la época del chamanismo económico, del control de precios”. “Se terminó la época de los inventos nefastos como la Ley de Góndolas, hoy hasta un simio entiende que eso termina mal, con perdón de los simios. Igual algunos monitos sueltos andan, en especial los que piden golpes de Estado, pero ya saben quienes son y cuantos han fracaso”, dijo irónico.

“El éxito de este modelo económico es el éxito de una sociedad que comprendió que las recetas que aplicaban los políticos de una y otra vez solo traía más miseria. Gracias a ellos está volviendo a nacer la Argentina de la competencia. Ahora los empresarios que van a ganar plata serán los que sean eficientes. Los que van a perder son los que vivían de algún decreto y no los vamos a extrañar. Esta es la Argentina de los empresarios de bien, eficientes, que ganan el pan sirviéndole al prójimo bienes de calidad a mejor precio. No vamos a extrañar la época en la que un grupo de iluminados nos decía cómo vivir quitándonos la libertad. Tenemos un rumbo simple y claro: todos los días reducimos el gasto del Estado, eso permite que bajemos impuestos y a medida que sigamos bajando los impuestos seguirán llegando inversiones y recién estamos comenzando”.

“Este no es un gobierno que se sostiene con el dinero de los empresarios que se benefician con sus medidas, tampoco nos sostiene el aparato propagandístico instalado para generar mentiras. A nosotros nos defienden los argentinos que tienen la decisión de terminar con décadas de decadencia y lo estamos logrando”, completó Milei.