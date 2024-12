Javier Milei: “Cristina tiene que estar presa, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial”

El Presidente se refirió al debate de Ficha Limpia y a la situación procesal de la titular del PJ Nacional, pero aclaró que eso es potestad de la Justicia. También habló del último índice de inflación, que dio 2,4%.

Hoy 01:21

En una larga entrevista con Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, por el canal de streaming Carajo, Javier Milei habló este miércoles sobre el debate en torno a la caída sesión para aprobar la ley de Ficha Limpia y la situación procesal de Cristina Kirchner ya que, de haberse sancionado la norma, la ex presidenta habría estado imposibilitada de competir en las elecciones del año que viene. Si bien el jefe de Estado afirmó que la titular del PJ Nacional debería estar detenida, aclaró que eso lo debe definir la Justicia.

“A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial. Entiendo que el macrismo esté sensible con la situación porque Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina porque quería polarizar con Cristina a punto tal que Pichetto no la quiso desaforar para que este vivita y coleando para poder polarizar con Cristina y después de eso lo premiaron siendo el vice de Macri”, expresó.

Y continuó: “El proyecto de Ficha Limpia como estaba conseguía el resultado opuesto al buscado porque ¿qué era lo que vos querías con ese proyecto? Que no entren los chorros, que no entren los delincuentes, bueno el proyecto como está consigue el resultado totalmente opuesto porque vos vas a un feudo, vos le podés hacer competencia y entonces te clavan una causa y le da todo el poder al juez y la Justicia no es independiente. Depende el poder político de la provincia y te dejaron afuera de las elecciones”.

Además, el mandatario se refirió largamente al último índice de inflación, que en noviembre fue del 2,4%, siendo el más bajo desde julio de 2020, y adelantó que, de mantenerse la tendencia el mes que viene, el Gobierno bajará el crawling peg -el ritmo al que se devalúa el dólar oficial, que hoy está al 2 por ciento- al 1%, para luego eliminarlo y lograr una convergencia total con el dólar libre.

El Presidente dijo que, técnicamente, noviembre fue el primer mes con deflación en la Argentina: “Cuando uno limpia el tema del crawling peg y la inflación internacional, que es del 2,5%. Si uno lo mira en términos de la inflación de este mes, quiere decir que este mes hubo deflación de 0,1%. Si además sacamos la corrección tarifaria, quiere decir que si la inflación es 1,6% y la inflación del programa es 2,5%, este mes tuvimos deflación por el equivalente de 0,9. Si uno mira la inflación neta, ya tenemos deflación”.

Y agregó: “Si el mes que viene volvemos a repetir una inflación en torno al 2,5% vamos y bajamos el crawling peg al 1%, por lo tanto va a haber una inflación inducida del 1,5%. Cuando la inflación converja al 1,5%, ya sacamos el crawling peg”.

Ante esto, el próximo paso que planteó el líder libertario fue la salida del cepo cambiario, algo que anticipó en la cadena nacional del martes que sucederá en 2025: “Estamos trabajando en distintas alternativas para poder salir del cepo, tenemos que arreglar el problema de stocks del BCRA. Estamos negociando un programa con el FMI, pero al mismo tiempo con fondos de inversión. En ese contexto elegiremos el mix, lo que más nos convenga, y cuando podamos matchear el problema de los stocks, y si además la base monetaria en el formato tradicional está muy pegada a la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir. El año que viene vamos a estar levantando el cepo”.

Pero advirtió: “No es tal como dicen que necesitas sacar el cepo para crecer. Eso es cierto que es una suerte de freno de mano cuando el tipo de cambio paralelo está por encima del oficial, porque tenés un exceso de demanda de divisas. Ese exceso no se está manifestando, vos ya no tenés un problema de flujos”.

El jefe de Estado también se refirió al salario real y dijo que “hace siete meses que viene creciendo por encima de la inflación”. Esto lo relacionó directamente con la pobreza e indigencia y afirmó que “se está derrumbando” la cantidad de ciudadanos que están en esa situación. “El problema de la medición del INDEC es que es semestral, entonces si el número venía volando, el número que vos tenías en la punta está mucho más alto que el promedio que observa”, argumentó.

Al respecto, amplió: “Cuando vos haces controles de precios, eso no se aplica sobre cualquier cosa, se aplica sobre la canasta que va al índice, no son tontos. La canasta está subestimada porque básicamente, como hacía Moreno, que ponía los precios que él ponía en el control, después no los encontrabas en la góndola. Cuando el proceso inflacionario continúa, empiezan a escasear esos precios, entonces tenés un índice de pobreza que te podés sentir muy bien, pero es como medir tu salario con el dólar 1 a 1″.

Y completó: “Bajamos la pobreza 11 puntos, y si miras el salario en dólares pasó de 300 a 1100. Si vos mirás el PBI per capita en dólares al tipo de cambio oficial, cuando vos sos un desastre como gobierno vos tenés salida de capitales, los bonos se te hacen torta… Hoy los bonos están arriba de 70, y el riesgo país es 730, bajamos 2300 puntos el riesgo país”.

En este punto, resaltó que “cuando uno empieza a regularizar la economía la moneda se te aprecia” y, por ende, “el PBI per capita subió 120% en dólares este año”. Y añadió: “¿En base a qué está sostenido esto? Ayer anuncié algo único en la historia de la humanidad. Entramos al año electoral con déficit cero, o sea no vamos a hacer política fiscal expansiva, y emisión cero, o sea no vamos a hacer política monetaria expansiva. Y en la medida que la economía crezca vamos a bajar impuestos”.

Con relación a la quita de impuestos que anticipó en la cadena nacional por el año de gestión, aclaró que no se refería a la carga impositiva, sino a la cantidad de impuestos que se cobran: “El 10% de los impuestos en cantidad genera como el 98% de la recaudación. Entonces la pregunta es por qué ese diferencial, digamos, por qué tenés 150 impuestos… son todos kioscos. La idea es ir a un federalismo de verdad y romper todos los kioscos. Los chorros de la política van a quedar peor que los mandriles”.