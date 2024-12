La reflexión de Nicole Neumann sobre su cuerpo a seis meses de haber sido mamá: “No es algo que me preocupe”

La modelo habló de todo en una entrevista radial. Además, explicó cómo logró cambiar varios aspectos importantes de su vida.

Hoy 10:34

Después de varios años de disputas judiciales con Fabián Cubero, Nicole Neumann pareciera haber encontrado la paz. En los últimos meses, llegó a un acuerdo con el exfutbolista de Vélez, recuperó el vínculo con su hija Indiana y fue madre de Cruz, el hijo que tuvo con Manu Urcera.

En diálogo con La once diez, la modelo reveló el trabajo que hizo en aspectos centrales de su vida. “Hace muchos años decidí no hablar más de nada. Obviamente, tuve alguna época en la que pensé que exponiendo algo, por ahí la Justicia podía actuar más rápido, pero tampoco pasa. Entonces, no tiene sentido porque no suma nada”, comentó.

Además, agregó: “Eso fue un quiebre para mí y siempre quise que me recuerden como una mamá que nunca habló de más”. Según comentó, fue un trabajo de varios años de terapia y aseguró: “Es también haber llorado un montón puertas adentro, haber hablado, haber hecho muchas catarsis”.

Después de haber analizado su situación actual, Nicole reflexionó acerca de su cuerpo a seis meses de haber sido mamá. “No me pesa la mirada social”, sentenció. Además, señaló: “Todavía no estoy en mi peso de antes del embarazo, pero bueno, estoy a dos kilos y medio a cinco meses de haber parido. Me parece súper aceptable. Me veo bien, pero no es algo que me preocupe tanto. Me entregué por completo a la maternidad”.

Sin embargo, dio a conocer que volvió a hacer actividad física de a poco. “Empecé a entrenar muy de a poquito. Dos veces por semana, sin locuras ni obsesiones porque no me da la energía”, mencionó.

Durante la entrevista, la modelo se mostró orgullosa de que Indiana siguiera sus pasos en el modelaje y habló sobre Cruz, el hijo de seis meses que tuvo con el piloto. “No sabía cómo iba a ser, quizás él tampoco, pero se sentía muy confiado. Y la verdad me sorprendió, porque ya el primer día estaba muy canchero y le cambió los pañales al gordo”, cerró Nicole.