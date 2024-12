El presidente de Paraguay halagó el plan de Milei y se perfila como un aliado clave del Gobierno en la región

Santiago Peña refirió a la importancia de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento de un país. “En 125 años la Argentina ha podido revertir una situación de déficit fiscal crónico y esto está haciendo que disminuya la inflación”, consideró.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró “muy destacada” la gestión de Javier Milei en materia económica y aseguró que las políticas del mandatario argentino permitieron revertir el déficit fiscal y disminuir la inflación.

Al intervenir en el último Consejo de Ministros del 2024, Peña se refirió a la importancia de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento de un país.

“Ningún país se va a desarrollar si no tiene estabilidad macroeconómica, si no tiene una economía que crece, si no tiene un Banco Central que controle la inflación. Es imposible”, afirmó el mandatario, un economista de profesión.



“Hoy lo estamos viendo -agregó- con nuestros vecinos, la República Argentina, donde el Presidente Milei en su primer año ha tenido realmente una gestión muy destacada”.



Qué dijo Santiago Peña sobre la gestión económica de Javier Milei

Según Peña, “en 125 años la Argentina ha podido revertir una situación de déficit fiscal crónico y esto está haciendo que disminuya la inflación”. “Y esto va a traer también beneficios económicos para ese país”, sentenció.

Peña se ha mostrado cercano al presidente Milei. Con la próxima salida del presidente electo uruguayo, Luis Lacalle Pou, el mandatario paraguayo se perfila como un aliado clave del gobierno argentino en el Mercosur. Lacalle Pou será reemplazado en marzo por el mandatario electo Yamandú Orsi.