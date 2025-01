Acciones, bonos y riesgo país: crece la expectativa por la reacción del mercado tras la asunción de Trump

El líder republicano asumió su segunda gestión y anticipó sus primeras medidas. Tiene como objetivo bajar la inflación y subir los aranceles. Qué esperan los analistas.

Hoy 18:12

Donald Trump asumió este lunes la presidencia de los Estados Unidos y hay incertidumbre sobre el impacto que puede llegar a generar la llegada del líder republicado a la Casa Rosada en las economías emergentes, como la Argentina.

En un primer discurso, el flamante mandatario comenzó a delinear las medidas que se dispone a adoptar en su segunda gestión como la imposición de aranceles a otros países: “Voy a comenzar inmediatamente a reformar nuestro sistema de comercio para proteger a los trabajadores estadounidenses y sus familias. En lugar de poner impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondré aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”.

Asimismo, aseguró que intentará bajar la inflación, que avanzó un 2,9% interanual, en línea con lo esperado. En la medición sin alimentos y combustibles anotó un 3,2% interanual, desacelerándose frente al mes previo y por debajo del 3,3% proyectado por el consenso de analistas.

“La crisis inflacionaria fue causada por el gasto excesivo y la escalada de los precios de la energía. Por eso, hoy también declararé una emergencia energética nacional”, anunció Trump. De todas formas, habrá que esperar hasta el martes para ver el impacto de las medidas porque hoy es feriado en Estados Unidos.

Ante esto, la consultora Puente señaló: “Es esperable que la Reserva Federal (Fed) adopte una postura más cautelosa en el ritmo de ajustes de la tasa de referencia (hoy en 4,50%), frente a un proceso de desinflación más lento al previsto meses atrás como consecuencia de los eventuales aranceles que se pondrían en marcha en la gestión de Trump”.

“Por ende, se abre la posibilidad de mejoras parciales en los precios de los bonos de excelente calidad crediticia con plazos menores a 5 años, siendo conveniente asegurar mayores tasas de interés hoy frente a los niveles que podrían exhibir en los próximos meses, con los vencimientos hasta 3 años siendo la opción más apropiada para inversores conservadores”, detalló.

Por su parte, Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, sostuvo que “el mercado ya descontó lo malo de Trump, que es la continuidad del déficit fiscal, mayores tarifas arancelarias, restricciones en algunas formas de hacer negocio internacional y el conflicto migratorio”.

“Hay algunos cambios que los mercados ya fueron incorporando en precios, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades. Una cartera moderada debería ir acompañada de Bonos del Tesoro. Trump, a pesar de que quiere poner a EE.UU. en el centro del mapa mundial y ser el líder único, no está muy interesado en tener un dólar fuerte como se ha venido teniendo. Por eso es conveniente tener bonos en plazo de cinco o siete años, sobre todo los Bonos del Tesoro americano en donde tendría un porcentaje importante (30%)”, planteó Harker.

En ese sentido, agregó: “A esto lo podría combinar con algunos corporativos americanos, que pueden ser bancarios o aquellos ligados a infraestructura, también en un plazo de cinco o siete años. Adicionalmente, se podría sumar exposición a acciones en sectores interesantes como de tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica”.

Otro punto tiene que ver con las criptomonedas. “El nuevo Presidente va a liberar mucho más el mercado de criptomonedas y ahí estamos viendo movimientos en Bitcoin, Ethereum y Ripple en los últimos días que van en esa línea”, destacó el analista de Adcap Grupo Financiero.