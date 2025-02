Comenzó el juicio contra Luis Rubiales por el beso forzado a Jennifer Hermoso

“Mancharon uno de los días más felices de mi vida”, relató la futbolista.

Hoy 15:56

Este lunes inició en Madrid el juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, acusado de agresión sexual y coacciones por el beso no consentido a Jennifer Hermoso durante los festejos del Mundial que España ganó en 2023. La causa podría derivar en una condena de hasta dos años y medio de prisión para el exdirigente.

En su declaración ante la fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, Hermoso relató cómo vivió el episodio: “Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe. Esto no ocurre, no debe ocurrir en ningún ámbito social ni laboral”. Además, agregó: “Como mujer sí me sentí poco respetada. Mancharon uno de los días más felices de mi vida”.

El juicio se extenderá por dos semanas y contará con testimonios de otras jugadoras de la Selección de España, así como de las hijas de Rubiales. El caso se originó el 20 de agosto de 2023, cuando España venció a Inglaterra en la final del Mundial disputado en Australia.

En la ceremonia de premiación, Rubiales besó a Hermoso en la boca sin su consentimiento, un gesto que desató un escándalo global y derivó en su renuncia a la presidencia de la Federación.