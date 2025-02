Cristina Kirchner cruzó a Milei por la denuncia para quitarle el plus de la jubilación: “Sos un cachivache”

La exvicepresidenta apuntó contra el jefe de Estado en medio de su puja judicial por sus haberes previsionales y el extra que recibe por zona fría.

Hoy 16:20

En medio de su reclamo judicial para continuar con el beneficio de las jubilaciones de privilegio, la expresidenta Cristina Kirchner apuntó con dureza contra el Presidente Javier Milei. “Sos igual de casta que Macri”, le escribió en su cuenta de X.

En la misma línea, CFK expresó: “Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?“.

A continuación explicó que en su DNI figura Santa Cruz como domicilio y que por eso percibe el plus de zona fría. “Desde que me fui de La Plata a vivir a Santa Cruz en 1976 y mi domicilio pasó a ser Río Gallegos, nunca más lo cambié ni lo cambiaré”, explicó la titular del PJ. Y chicaneó: “Aunque es verdad que, si me apurás un poco, no puedo dejar de reconocer que mi lugar en el mundo es Calafate. Es maravilloso… Pero seguro que nunca fuiste, porque no conocés y te importa un pito tu país".

En su extenso descargo, la exvicepresidenta se defendió de los cuestionamientos: “¿Vos me denunciás y me perseguís penalmente porque decís que cobré indebidamente un plus por zona? Que te cuente el burro de ANSES lo que hice con la sentencia que no sólo reconoció mi derecho a las pensiones como expresidenta y como viuda de un expresidente, sino también el retroactivo más sus intereses por todo lo que no había percibido durante los años de la gestión macrista que me las había quitado y, además me eximió de pagar el impuesto a las Ganancias, ordenando la devolución de las sumas descontadas por ese concepto con más sus intereses".

Y añadió: “¿Sabés qué hice en ese momento? Pedí que se suspendiera el pago del retroactivo por la emergencia previsional y, además, renuncié a la eximición del impuesto a las Ganancias… que, te cuento, es un toco".

Además, CFK explicó: “Como es de público y notorio, a partir de 1995 empecé a desempeñar cargos electivos nacionales hasta diciembre del 2023 y por lo tanto, como es obvio, estuve gran parte del tiempo en Capital Federal. Mi casa está en Río Gallegos y en El Calafate. Lo mismo ahora que, no se si te enteraste, soy Presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y su sede está en Capital Federal.¿Por qué será que con ustedes hay que explicar siempre lo obvio?“.

Por último, finalizó con una crítica a los dichos de Milei en Davos: “Te recomiendo que te asesores mejor… y no sólo sobre cuestiones de derecho civil, como el domicilio; sino sobre otros temas que tan recurrentemente citás en torno a la sexualidad y que, te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad… hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!“

Y sentenció: “Deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas".