Los niños disfrutan del verano con las actividades gratuitas de la Municipalidad de La Banda

Vacaciones repletas de actividades, juegos, cine y mucha diversión para todos los niños de la Ciudad de La Banda.

Hoy 15:46

El receso de verano sigue siendo una oportunidad para que los más pequeños se diviertan y aprendan con las propuestas gratuitas organizadas por la Municipalidad de La Banda.

En esta ocasión, la Casa del Bicentenario fue el escenario de un emocionante taller sobre humedales y capibaras, donde los niños descubrieron la importancia de cuidar el medio ambiente a través de juegos y una película animada.

La jornada incluyó la proyección de “Capito, el capibara valiente”, una historia que despertó sonrisas y enseñó sobre el papel fundamental de estos simpáticos animales en los ecosistemas.

En la oportunidad, Daniela Olivera, directora de la Casa del Bicentenario, destacó el entusiasmo de los pequeños participantes: "Nos alegra ver a tantos chicos disfrutando y aprendiendo. Queremos que cada actividad no solo sea un momento de recreación, sino también una oportunidad para llevarse un aprendizaje importante sobre el cuidado del ambiente”.

Pero esto no es todo. Durante el verano, la Casa del Bicentenario y el Punto Digital ofrecen una agenda cargada de propuestas para todas las edades. Desde talleres de programación con Scratch y torneos de videojuegos como FIFA, hasta clases de lengua de señas, que buscan promover la inclusión en la comunidad.

Además, a partir de este mes, los fines de semana se sumarán proyecciones de películas, para que chicos y grandes disfruten de un momento de entretenimiento sin costo.

Una de las iniciativas más emotivas es la que se realiza en conjunto con la ONG "Sonrisas", donde voluntarios llevan alegría a niños hospitalizados a través de la magia de los payasos hospitalarios. "Es una experiencia hermosa, porque no solo acompañamos a los chicos, sino también a sus familias, que muchas veces necesitan un abrazo y una palabra de aliento", comentó Olivera.

Para conocer más detalles, los interesados pueden acercarse a la Casa del Bicentenario o seguir las redes sociales del municipio, donde se publican las novedades cada semana.